美對中祭晶片禁令 環時酸像演「神鬼交鋒」

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸官媒環球時報(Global Times)11日的英文社論指出,美國對中國大陸嚴苛的高科技箝制,這種行為跟高科技業者像是NVIDIA等,雙邊已形成一種「看你能逮得到我嗎」(Catch Me If You Can)的相處模式,不僅中美兩國利益均受影響,且加速中國大陸自我創新的研發時程。

Catch Me If You Can其實是一部在2002年上映過的美國電影,無論是導演史蒂芬史匹柏,或是演員陣容都頗具盛名。劇中飾演詐欺犯的李奧納多,到處在行騙,而扮演FBI探員的湯姆漢克就一直在其後面追捕。

環球日報指出,美國政府不斷地推出專門針對中國大陸的嚴酷政策時,美國半導體公司就絞盡腦汁找尋各種變通方法,一方面遵守政府法規,一方面又不會丟掉客戶,例如,NVIDIA正計畫為中國大陸量身打造的3款新型人工智慧AI晶片,就是一個很好的例子。

半導體研究諮詢公司SemiAnalysis 表示,Nvidia這3款晶片叫做HGX H20、L20 PCIe以及L2 PCIe,可能會在11月16日公布,但NVIDIA拒絕對此評論。SemiAnalysis日前曾透露,美國政府之前再度緊縮中國大陸高階晶片之後,不到1個月的時間,其實NVIDIA就已計畫要推出中國大陸專門使用的半導體產品。

環球時報表示,美國高科技公司都在尋找另種方法避免觸法。不過,想當然爾,若美國政府持續追殺中國大陸的半導體產業,NVIDIA這種戲碼「看你能逮得到我嗎」,就會無止盡地上演下去。

環球日報認為,NVIDIA跟美國政府交手過好幾次,明明是一家合法經營的高科技業者,在自由貿易方面卻遇到強烈的政治干預,但還是想方設法要確保自己能生存下去。對於公司經營面來說,感覺有些悲哀。

環球日報表示,美國對先進晶片的各種箝制,主要是在阻止中國大陸獲得美國尖端的科技來強化解放軍實力,這不只損害到中國大陸的利益,也傷害到美國。美國政府的政策讓正常合法的交易搞到像心驚膽戰一樣,使得市場氣氛肅殺。

10月時,旗下產品圖形處理器(GPU)在AI市場內占有主導地位的NVIDIA指出,美國最新規定的晶片出口限制,有礙去年為中國大陸客戶開發的兩款高階人工智慧AI晶片,也就是不利A800與H800晶片的銷售。

美國最新的禁令,對晶片的運算能力設定了上限,不過還是有灰色地帶,就是說拿到美國政府的許可證,還是可以被運送到中國大陸去的。因此,美國政府想要堵住的漏洞永遠不會做到,反而會讓中國大陸日後會有更精良的科研技術。

環球時報也趁機呼應,中美兩國終究要回到合作之路,美方應該認知中美之間的共同利益有多大,足以容納得下兩國共同發展。若還是如此僵持下去,日後全球可能出現兩條產業鏈,一條是美國的,另一條則是專屬中國大陸。