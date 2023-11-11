美對中祭晶片禁令 環時酸像演「神鬼交鋒」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸官媒環球時報（Global Times）11日的英文社論指出，美國對中國大陸嚴苛的高科技箝制，這種行為跟高科技業者像是NVIDIA等，雙邊已形成一種「看你能逮得到我嗎」（Catch Me If You Can）的相處模式，不僅中美兩國利益均受影響，且加速中國大陸自我創新的研發時程。

Catch Me If You Can其實是一部在2002年上映過的美國電影，無論是導演史蒂芬史匹柏，或是演員陣容都頗具盛名。劇中飾演詐欺犯的李奧納多，到處在行騙，而扮演FBI探員的湯姆漢克就一直在其後面追捕。

環球日報指出，美國政府不斷地推出專門針對中國大陸的嚴酷政策時，美國半導體公司就絞盡腦汁找尋各種變通方法，一方面遵守政府法規，一方面又不會丟掉客戶，例如，NVIDIA正計畫為中國大陸量身打造的3款新型人工智慧AI晶片，就是一個很好的例子。

半導體研究諮詢公司SemiAnalysis 表示，Nvidia這3款晶片叫做HGX H20、L20 PCIe以及L2 PCIe，可能會在11月16日公布，但NVIDIA拒絕對此評論。SemiAnalysis日前曾透露，美國政府之前再度緊縮中國大陸高階晶片之後，不到1個月的時間，其實NVIDIA就已計畫要推出中國大陸專門使用的半導體產品。

環球時報表示，美國高科技公司都在尋找另種方法避免觸法。不過，想當然爾，若美國政府持續追殺中國大陸的半導體產業，NVIDIA這種戲碼「看你能逮得到我嗎」，就會無止盡地上演下去。

環球日報認為，NVIDIA跟美國政府交手過好幾次，明明是一家合法經營的高科技業者，在自由貿易方面卻遇到強烈的政治干預，但還是想方設法要確保自己能生存下去。對於公司經營面來說，感覺有些悲哀。

環球日報表示，美國對先進晶片的各種箝制，主要是在阻止中國大陸獲得美國尖端的科技來強化解放軍實力，這不只損害到中國大陸的利益，也傷害到美國。美國政府的政策讓正常合法的交易搞到像心驚膽戰一樣，使得市場氣氛肅殺。

10月時，旗下產品圖形處理器（GPU）在AI市場內占有主導地位的NVIDIA指出，美國最新規定的晶片出口限制，有礙去年為中國大陸客戶開發的兩款高階人工智慧AI晶片，也就是不利A800與H800晶片的銷售。

美國最新的禁令，對晶片的運算能力設定了上限，不過還是有灰色地帶，就是說拿到美國政府的許可證，還是可以被運送到中國大陸去的。因此，美國政府想要堵住的漏洞永遠不會做到，反而會讓中國大陸日後會有更精良的科研技術。

環球時報也趁機呼應，中美兩國終究要回到合作之路，美方應該認知中美之間的共同利益有多大，足以容納得下兩國共同發展。若還是如此僵持下去，日後全球可能出現兩條產業鏈，一條是美國的，另一條則是專屬中國大陸。