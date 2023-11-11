入冬時髦不減必備穿搭單品！ 掌握秋冬墨鏡三趨勢素顏上街也時髦

時序入冬，但冬日的陽光仍舊耀眼，且墨鏡作為塑造時髦感的強力單品，不論四季變化對於時尚潮人而言都十分必備，眼鏡集團EssilorLuxottica日前以旗下精品眼鏡PRADA、OLIVER PEOPLES、COACH、BURBERRY分享三大秋冬眼鏡流行重點，助潮流人士們找到本季命定墨鏡。 整體秋冬墨鏡、眼鏡趨勢大致可分為多巴胺色調、線條感鏡框、低調奢華三大方向，前者以COACH為例，延續春夏的多巴胺色調美學，除有以「茶玫瑰」為靈感，專為亞洲人設計的眼鏡款式外，呼應秋動重點色「紫色」，品牌也推出時髦、存在感十足的造型鏡框，主要以品牌標誌性C元素點綴於鏡框與鏡腿。 這也點出近期精品眼鏡的另一重點，線條、設計感十足的鏡框，又以PRADA、BURBERRY尤為明顯，前者主要以品牌標誌性三角形為主折，呈現幾何立體圖騰之美，搭配環繞形無框鏡片、金屬風格等，展現略帶未來感的精緻配件;後者也以自家標誌性為主軸，透過何形狀的款式呈現既現代有符合品牌傳統的風格。 洛杉磯墨鏡品牌OLIVER PEOPLES以低調奢華的設計風格聞名，呼應近期Quiet Luxury潮流，旗下三大重點系列ONLY以日本精湛工藝展現舒適、時髦並具風格、法國新浪潮則融滙復古氛圍與現代思潮、1960系列以以為傲1960 年代經典工藝細節、多面金屬和裝飾藝術的設計理念，各自展現獨特魅力氛圍與藝術細節，樹立獨一無二的時尚態度。