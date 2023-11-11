CINDY CHAO蝴蝶胸針 說10個感人故事

藝術珠寶大師趙心綺 (Cindy Chao)的Black Label Masterpiece系列年度蝴蝶，向來是CINDY CHAO最具代表性的珠寶作品，品牌創立近20年來，僅打造10件蝴蝶作品，每隻蝴蝶的誕生，背後都有個感人故事，同時也見證CINDY CHAO不斷蛻變、超越自我的創作歷程，就如同蝴蝶唯有歷經痛苦的掙扎和不懈地努力，才能破蛹而出、振翅飛舞。 有別於一般珠寶的創作，CINDY CHAO的珠寶作品結合了「建築感」、「雕塑性」、「生命力」，勇於打破藝術與珠寶疆界，開啟了藝術珠寶的新興時代，每年產量極少的Black Label Masterpiece大師系列珠寶，每件都是獨一無二之作，皆有專屬的名稱、年份編號與收藏盒，其中又以大師系列編號第一號的年度蝴蝶胸針，更是經典代表作品。 ★「我的作品像是在挖掘我內心深處的世界，那個世界或許無法向別人口述，但是我會把所有的感情、情緒完全投入到作品之中。」—──CINDY CHAO 近20年來，CINDY CHAO僅打造了十件年度蝴蝶胸針，其中有兩件蒙博物館收藏，兩件登上國際拍賣會，其餘皆為藏家客製化設計訂製，迄今訂單已接到2028年，每一位蝴蝶胸針的藏家都深諳藝術收藏之道，信任藝術家前瞻性眼光與藝術品味，給予藝術家百分之一百的創作自由，並耐心等待。 以今年全新登場、編號第10號的「儷影蝴蝶」（Amour Butterfly）胸針為例，即以光影疊翅詮釋比翼雙飛的意象，是耗時五年才完成的巨作，它因愛而生，是CINDY CHAO為一對相識20年的藏家夫婦客製創作，蝴蝶的翅膀以疊翼的方式呈現，有著比翼雙飛的意涵，既是夫妻相守一生、堅貞不渝的愛情，也見證著藏家家族兩代的親情與傳承，同時也蘊含藝術家與藏家間深厚情誼。 ★「我希望回歸初心，以一種最特殊的方式向大家呈現一隻蝴蝶從零到一，從無到有的全部過程。」──CINDY CHAO 「儷影蝴蝶」以3D立體蠟雕為始，傳承18世紀歐洲皇室珠寶的蠟雕技術，由CINDY CHAO憑藉卓越的空間想像力親自塑型，每個蠟模都需達到與成品百分之百一致的完成度，追求極致的過程是不斷地推翻與重塑，直到完美。 為實現「用最堅硬的金屬，打造最柔軟的線條」的藝術堅持，藝術家帶領具備15年以上製作經驗的大師級工匠團隊，將多種鈦金屬鍛造工藝組合，精準把握蝴蝶靈動振翅、翩翩飛舞的姿態和律動，「儷影蝴蝶」立體舒展的雙翼，緊緊交疊、形影不離、合而為一，是極大的挑戰，光是蝴蝶翅膀造型的修改次數就多達上百次。 為了讓蝴蝶翅膀可以呈現向外舒展的視覺效果，鮮活細膩的細節，從不同角度下觀察，正面由表及裡，側面虛實結合，錯開一個角度又可以看到脈絡長短、深淺、虛實再度變幻，讓人有不同的驚喜，尤其是多層次鑲嵌工藝，可透過蝶翅表層的玫瑰式切割鑽石，看到下層的藍寶石，寶石彼此襯托呼應、閃耀繽紛絢麗的光彩。 「儷影蝴蝶」胸針最特別之處，是以一顆Type IIa 8.31克拉馬眼形鑽石化作蝶身，並將其嵌進牛角之中，透過複合材質的彼此融合和互相加成，提升美學創作的高度與藝術層次，光是要找到自然透光、色調擬真、且有機質感紋理的牛角，就耗費一年的時間，蝶翅上兩顆六角糖塔形哥倫比亞祖母綠，重達56.7克拉，與玫瑰式切割白鑽和藍寶石相輝映，勾勒出令人驚喜的色彩及光影變幻。 ★「成就一件作品，需要極大的堅持與勇氣。人的身軀會因時間而消逝，藝術卻能亙古流傳。所以，我們用作品證明，自己曾經存在過。」──CINDY CHAO 蝴蝶胸針，是藝術家心境蛻變與超前創作的投射，從宏觀到微觀等多重維度詮釋，才能打造博物館典藏級藝術珠寶的高度與品牌精神。2008年，CINDY CHAO的珠寶事業遭逢危機瀕臨關門之際，以「創作最後一件作品」的心情創作首件蝴蝶作品「紅寶石側飛蝴蝶胸針」，期許自己也能蝴蝶一般破繭而出、展翅高飛，極具前瞻性的創作風格和工藝水準，獲得藝術界人士與珠寶藏家的肯定與認可。 2009年，CINDY CHAO創作了第二件年度蝴蝶作品「皇家蝴蝶胸針」，於次年被美國史密森尼國家自然歷史博物館 (Smithsonian NationalMuseum of Natural History)納為永久典藏，成為該博物館創立170年來，首件華人珠寶藝術家創作的當代珠寶作品。 隨及在指標性國際拍賣會上，CINDY CHAO珠寶的落槌成交金額紀錄不斷攀升，讓年度蝴蝶的收藏價值也不斷提升。2012年，CINDY CHAO首件以鈦金屬為材質創作的作品「重生蝴蝶胸針」，於日內瓦佳士得拍賣會上以高於底價5倍的價格成交。 2014年，CINDY CHAO攜手國際女星莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）歷經兩年共同創作「芭蕾蝴蝶胸針」，在香港蘇富比拍賣會上舉辦慈善義賣，以高於預估價兩倍、121萬美元（約台幣3800萬元）成交，熱愛藝術與芭蕾的二人，將拍賣收益全數捐贈紐約城市芭蕾舞團，以提攜培養新進舞者及編舞人才。 CINDY CHAO於2018年起接連在「倫敦倫敦巨匠臻藏藝術博覽會」拿下三座珠寶設計大獎，以卓越的才華在珠寶界嶄露頭角，國際藝術評論人更評價CINDY CHAO是開啟「新興藝術時代 (Nouveau Art Nouveau)」的珠寶藝術家。2020年，巴黎裝飾藝術博物館 (Musee des Arts Decoratifs)特別將CINDY CHAO的第一件蝴蝶巨作「紅寶石側飛蝴蝶胸針」收入館藏，該作品被視為「藝術珠寶新興時代」的代表作，具象徵意義。 2021年，CINDY CHAO更獲得法國文化部長頒發「法蘭西共和國藝術與文學騎士勳章」，以表彰她在藝術珠寶創作領域的才華與貢獻，成為首位獲此殊榮的華人珠寶藝術家。 「光影之間對影成蝶——CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」 時間：2023年11月4日至2023年12月31日（預約制） 地點：CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館 （台北晶華酒店二樓，台北市中山北路二段39巷3號)