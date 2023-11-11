《半導體》順德70週年慶 順德總陳維德：2030年減碳排百分之25

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【時報記者張漢綺台北報導】順德(2351)10日晚上舉行成立70週年感恩晚會，順德總經理陳維德表示，順德已經走入所有人生活中，從文具產品到半導體，現在我們一年生產800億個導線架，是世界第一大功率導線架製造廠，隨著5G、電動車及再生能源的發展，我們將持續研發符合市場需求的產品，提高第三代半導體的效能，在國際半導體工業鏈中扮演更重要的角色。

由創辦人陳水錦利用向日本買來的中古馬達，再將食物的空罐加工成鉛筆刀，成立「順德製造所」起家的順德，以「順著道德的軌跡，挑戰無限的可能」精神，歷經70年努力，產品線從文具產品到半導體，可說已走入所有人生活中，目前更已成為全球第一大功率導線架製造廠。

陳維德表示，目前半導體產業中經常看到順德的產品應用，從智慧型手機到家電、車用電子到新能源電動車，順德無所不在，現在我們一年生產800億個導線架，滿足不同領域的解決方案，面對未來，隨著5G、電動車及再生能源的發展，我們透過團隊合作，研發符合市場需求的產品，提高第三代半導體的效能，持續在國際半導體工業鏈中扮演更重要的角色。

順德高品質的產品也獲得國際大廠英飛凌、意法半導體、安森美高度肯定，其中英飛凌自2004年IFX開始與順德合作供應TO252/220導線架，順德挾導線架製造技術，尤其是功率導線架，成為英飛凌技術進步的基礎，兩家公司也合作投入寬能隙(Wide Band Gap)和模組導線架(Module leadframe)等新技術；順德在汽車與電動車領域則與ST(意法半導體)深度合作，成為ST第一大供應商，安森美則與順德一起搶攻SiC碳化矽商機，包括：電動車、能源與工業等電子應用，英飛凌、意法半導體及安森美高層主管也專程來台出席順德感恩晚會。

順德工業也致力ESG，陳維德指出，走過70個年頭，我們重視社會責任，做好能源管理、環境保護、綠建築及再生能源，採用更環保的製程降低排放，建立永續的生產方式及節能系統，預計在2030年減少碳排百分之25，加入保護地球永續的行列。

擅長小提琴的陳維德也在感恩晚會上演奏小提琴，成為感恩晚會中最大的亮點。