《經濟》十年最高速人才外流？國發會5點回應

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】有關雜誌「2024台灣人才白皮書」專題報導我國青年大量外流至海外多國、卻對吸引人才設下諸多限制，導致我國缺乏人才競爭力一事，國發會強調，國人赴海外工作人數已經從2016年的72.8萬人，大幅減少至2021年的31.9萬人，且從疫情前增幅便逐漸趨緩，並無人才大量外流一事；更強調積極延攬國際人才。

國發會進一步說明，近年國際間競逐優秀人才已趨激烈，國發會自2016年起便積極展開攬才專法立法及後續修法，經濟部、勞動部、教育部、僑委會等相關部會，亦推動跨部會方案，積極延攬國際人才，日前International Talent Taiwan Office(國際人才服務及延攬中心)也已經啟動，進一步擴大攬才服務能量。

針對雜誌「2024台灣人才白皮書」專題報導我國青年大量外流，國發會實際以五點回應。其一，依主計總處統計，自2012年以來赴海外工作情形雖呈增加情形，然自2017年後，增幅即有趨緩態勢；近年因全球COVID-19影響，國人赴海外情形持續減少，另部份因出境2年未返國致戶籍被遷出，2021年國人赴海外工作人數計31.9萬人，較2019年減少42萬人，其中赴大陸者減少23.2萬人，赴東南亞及美國亦分別減少8萬人及3.2萬人。即使因疫情趨緩、海外國人陸續恢復戶籍，導致納入相關統計者上升，但仍無國人大量赴海外之趨勢。

第二，在全球化的環境下，人才流動將成為世界常態，人才赴海外工作可學習新技術並打造國際人脈，未來若受僱於我國企業，可帶回新技術及國際級人才，帶動人才循環之良性發展；政府極力推動2030雙語政策及大學教學英語化，建構全英語專業領域環境；並增強人才國際交流，開辦科技、金融等英文訓練課程與國際研討會，以厚植人才英語力，提升我國人才與世界之接軌程度。

第三，隨著全球人口結構轉變、經濟及地緣政治等因素，各國對勞動力與人才競逐日益劇烈，我國除透過推動產業發展以創造高薪就業機會外，亦鬆綁相關法令與研訂計畫與措施，協助企業提升競爭力以引進及留用產業發展所需人才。而為積極延攬產業所需人才，國發會除自2018年2月起推動「外國專業人才延攬及僱用法」，放寬來台簽證、工作、居留、保險、租稅等相關規定，並積極透過各項攬才措施以延攬全球人才外，自2021年7月起，更進一步偕同相關部會，共同推動「強化人口及移民政策」，分就「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引及留用僑外生」、「積極留用外國技術人力」等3面向，積極推動多項攬才及留才策略措施，擴大延攬及留用各類人才。

另為因應國內產業人力缺口，政府透過強化職業訓練及就業媒合、促進婦女及中高齡就業、推動缺工專案計畫、培育本土數位人才、調整聘僱移工資格等協助企業補實所需人力，並同步推動上述之人口及移民政策，強化各項攬才及留才力道，以充裕產業人力來源。

第四，至2023年9月底，外國專業人才有效聘僱許可已達5萬6092人次，較2017年底的3萬927人次，成長81.4%；另外國特定專業人才累計許可已達1萬2575人次(含就業金卡8348人次)，並持續成長中；畢業僑外生首次留臺工作由2020年2987人成長至2022年6154人；另已核准1萬6461名資深移工轉為中階技術人力，均能有效挹注我國產業之勞動力缺口。

最後，近年政府已放寬來台就學僑外生畢業申請永久居留，可依學歷減免1至2年之居留年限、高級專業人才申請歸化無須放棄國籍，以及提供僑外生畢業後最長2年的覓職期間等措施。此外，為滿足海外人才子女教育需求及提供便捷服務，政府已增設各類雙語班(部)，並優化外國人各項金融服務及外語租屋服務。依據內政部統計，111年來台居留、定居、歸化之人數高達8萬5814人，較107年6萬8757人成長近25%，顯示台灣是個適合外國人移居的友善國家。