品味阿里山！三大觀光圈跨域合作 特色名產美食北車展銷

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交通部觀光署阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)聯合大阿里山、235區域、大草嶺觀光圈(以下簡稱三大觀光圈)，於本(112)年11月11日至12日，在台北車站一樓大廳舉辦「群山匯成果暨展銷會」，開幕式現場由立法院劉建國委員辦公室蕭忠義秘書、交通部觀光署景區發展組林秀霞組長、張菀育科長、阿里山管理處陳榮欽副處長、農業部林業及自然保育署嘉義分署李定忠副分署長、嘉義市政府林建宏參議、雲林縣政府文化觀光處張維茹科長、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會洪崇元理事長、中華美食交流協會駱進漢理事長、三大觀光圈公協會代表、觀光產業業者及現場旅客共同為活動揭開序幕，此次展銷會匯聚20家三大觀光圈特色產業，涵蓋高山茶、精品咖啡、苦茶油、特色茶點、嘉義小吃、地方文創等等，邀約民眾一同品食、賞玩產地直送。

三大觀光圈112年以「跨域合作、永續發展」為主軸，持續開發「特色美食與主題旅遊」，展現各區域亮點魅力，今在美食體驗部分「走訪群山品嚐咖啡饗宴」為主題，特邀中華美食交流協會駱進漢理事長領軍協力三大觀光圈在地12家餐飲旅宿業者，共同以咖啡入菜、創新料理匯集12套「群山咖啡宴」，活動現場兼具靜動態展示12家特色菜餚成果，感受風味道地的咖啡入菜。

阿里山管理處首度以太保至嘉義市沿台18線往阿里山線建構低碳旅遊示範線，以電動機車為載具，暢遊壹線雙市三聚落(台18線、太保市、嘉義市、隙頂、石棹、奮起湖)，聯合沿線食宿遊購多家業者共同以「群山低碳」提供遊客綠色旅遊新選擇；以及全省徵件網羅11家旅行業者串聯三大觀光圈自然景觀、人文、產業資源及特色店家，以跨區域體驗遊程設計，帶領大眾尋勝賞遊三大觀光圈多元的特色體驗，帶來12條「群山行旅」精彩遊程，感受雲嘉嘉地區旅遊魅力。

交通部觀光署景區發展組林秀霞組長表示交通部觀光署推動「DMO區域聯盟」，阿里山管理處領先各管理處陸續成立大阿里山、235區域及大草嶺等三大觀光圈跨域合作行銷與推廣在地旅遊，今群山匯成果暨展銷會活動網羅三大觀光圈優質店家及在地產品，在產業夥伴的巧思及創新概念運用下，一定能創造高品質及多元性的商品，展現觀光圈熱情活力。

農業部林業及自然保育署嘉義分署李定忠副分署長表示三大觀光圈區域自然資源豐富，林業及自然保育署除經管阿里山國家森林遊樂區外，還有著名的特富野古道、眠月線，除了提供遊客走訪體驗山林之美外，也希望旅客多多採買當地的特色伴手禮。

嘉義市政府林建宏參議表示嘉義市有多座著名公園及觀光景點，嘉義市推動雙B (電動公車、YouBike)運輸服務，電動公車服務已達100%，遊客在市區可透過「雙B」綠能運具體驗低碳新旅行，也歡迎旅客在漫遊嘉義市的同時，一起品嘗在地美食及採購伴手禮，深入感受嘉義市的熱情與人文風情。

阿里山管理處洪維新處長表示「群山匯成果暨展銷會」兩日活動，現場匯聚三大觀光圈包含嘉義縣市及雲林縣古坑鄉的特色農特產及商品展售外，並搭配多項好康好禮大放送，包含消費滿500元即可摸彩乙次、按讚或填問券贈限量明信片、有獎徵答送現金抵用券或「群山咖啡宴」餐券等大獎，歡迎大家利用週末假日到臺北車站逛逛，三大觀光圈在地優質且豐富的商品供您自由參觀選購。

更多資訊請至阿里山國家風景區管理處官網(http://www.ali-nsa.net/)或至「阿里山 新印象」粉絲專頁(https://www.facebook.com/Alishan.nsa/)查詢。