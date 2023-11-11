看片、追劇抗失智！衛福部大推護腦新招 多學、多動腦

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高齡者失智的問題一直存在社會間，而多數人認為失智症為正常老化現象，但其實失智症是一種腦部病變的疾病，且近年來愈有年輕化的趨向。因此衛生福利部11日於高雄展覽館舉辦「失智友善『影』響力」，期望年長者透過護腦5招及觀看影片、追劇，來對抗失智症。

根據衛生福利部研究，台灣失智人口超過30萬人，且好發在65歲以上的長者，而近年來更有年輕化的趨勢，因此衛福部推行護腦5招，包括多動腦、多運動、多社會互動、均衡飲食、維持健康體重來避免失智症找上門。

主演「你好，我是誰」的資深演員寇世勳也到場，他表示失智症不是正常的事情，是大腦出了問題，失智的人自己也不會知道，最麻煩的則是身邊照顧的人，家裡若是有1個人失智，影響到的人至少有5、6個人。

寇世勳也分享自己身邊的失智案例，他說，民間常說「多打麻將會抗失智」，但他朋友的媽媽每天打麻將，依舊失智了，因為要對抗失智症，是要不停學習新的東西，而不是每天都重複一樣的事情。

衛福部也提出10種失智症出現的跡象，包括記憶力減退到影響生活、計畫、解決事情和問題都有困難、無法勝任熟悉的事物、對時間地點感到混亂、有困難理解決影像和空間之關係、言語表達或書寫出現困難、東西擺放混亂且常找不到、判斷力變差或減弱、從職場或社交退出、個性和情緒改變等現象，都是將罹患失智症的表現。