東森購物雙11開跑至今 整體業績較去年成長50％

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東森購物網 ETmall【激戰11.11狂購節】登場，11日買氣衝高，凌晨活動開跑，在活動第一小時吸引人潮就較平日增加3倍，更較去年同期成長5成。統計雙11活動自11月1日開跑至今，網站流量成長約70％，整體業績成長約50％。

東森購物網表示，今日雙11開跑第一時間各大品類都有熱銷商品帶頭衝買氣，熱銷品類Top5排名依序為Apple系列商品、保健食品、流行服飾、餐飲美食及生活用品，包含人氣3C商品「Apple」系列以 iPhone 15 128G及iPhone 15 Pro 128G搶購最多，生活搶購夯品「舒潔」 棉柔舒適抽取衛生紙加量包12包 x 6串／箱、東森獨家「陶板屋」餐券50張、保健首選「大研生醫」 omega-3 84％德國頂級魚油12盒組等都是人氣商品。

雙11檔期整體業績，保健商品業績仍居冠，憲哥代言之「日安玩美」系列領軍持續霸榜暢銷。流行服飾整合了與OneBoy合作之冰鋒衣領軍帶動銷售。餐飲美食部分因推出了麥當勞超值優惠餐券系列商品搶購，成功導引人流，最高同時有萬人在線搶購。

東森購物網ETmall自11月10日進入雙11主檔期，即日起到11月13日有千元福袋，獎項包括泰國來回機票、iPhone15等大獎。今日雙11加碼祭出超狂「紅包雨」，最高搶1111樂透金，「現搶現用」折抵無上限，消費者還可以加入港點明星組隊賽，享受最高8％的回饋，並獲得港式點心兌換券，預估主檔期將再帶動流量成長一倍，業績也有望再往上翻兩倍。