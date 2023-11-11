PChome 24h購物雙11銷售開紅盤 11／11活動開跑三小時業績雙位數成長

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雙11買氣再創高峰！網路家庭（8044-tw）旗下PChome 24h購物「1111激殺戰」11日活動開跑三小時（00：00-03：00）業績相較去年同期雙位數成長。

站上主要熱銷品類TOP5依序為：家電、數位電玩、時尚、周邊零組件以及美妝，尤以石頭掃地機器人創下單日業績破千萬的佳績，其他小家電如吸塵器、吹風機、除濕機跟空氣清淨機等也都高居熱賣排行，大家電又以65吋電視、四門冰箱及變頻洗衣機最受消費者歡迎，數位電玩的PlayStation5則狂賣超過千台，Nintendo Switch也有上千萬業績表現，其他如美妝品類單日業績也相較平日成長4倍，顯見消費者抓準時機瘋狂下單，搶購熱潮節節攀升。

此外，搭上iPhone15換機潮，帶動APPLE手機及周邊商品強勁銷售動能，依然是銷售排行榜的霸主。

PChome 24h購物在雙11期間與全世界領先的第三方預付卡服務公司InComm展開合作，推出7種不同售價面額的App Store卡（50元、300元、500元、1,000元、2,000元、3,000元以及6,000元），讓消費者不需出門就能立馬享有加值服務，相信能更有感的提升消費體驗，目前PChome 24h購物也成為全台首家推出 App Store 卡的大型綜合電商。歡慶InComm儲值點數開館，即日起至11／14購買App Store卡、PlayStation Network點數卡、XBOX系列、LINE STORE 點數卡等，單筆消費滿1,000元現折50元。

PChome 24h購物11日最後2小時，推出限定20品破盤激殺，邀請消費者一同上線搶便宜，還可搭配全站晚間8點至12點5％ P幣限時加碼回饋以及晚間9點至11點的LINE購物限時回饋5％，最高回饋上看10％，結帳再刷星展PChome聯名卡最高享38％回饋、國泰世華CUBE卡最高享16％回饋、Pi 拍錢包綁定玉山Pi卡 滿額最高享14％。