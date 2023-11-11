新機太搶手！華為、小米雙11被狂掃 銷售戰果曝

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【 旺得富理財網 李宗莉】長達1個月的大陸雙11促銷檔期，進入最終戰，小米搶先發表史上最強戰報，據小米官方微博消息指出，至11月10日晚間22:37，全平台及通路支付金額破193億人民幣（約859億元台幣），刷新歷年雙11紀錄。至於華為則拜Mate 60熱銷之賜，上市迄今近2個月，部分機種仍一機難求，市佔更以19.4%超車蘋果的17.3%，躍居大陸國內市場龍頭。

大陸雙11購物節開打，許多消費者都會趁機換購新手機，根據陸媒快科技報導，目前華為、小米的新機在大陸部分機種甚至一機難求，反觀蘋果iPhone 15卻在降價促銷。

其中，小米14霸榜多個平台，且在4000元人民幣（約1.78萬元台幣）以上的高階市場奏捷，包括天貓雙11手機熱銷榜第一、4000元人民幣以上中國手機品牌第一；京東4000~5999元人民幣（約1.78~2.67萬元台幣）中國手機累銷第一；抖音包攬手機單品累計銷量、銷售額冠亞軍（小米14/Pro），整體表現出色。

小米董事長雷軍才在11/7透露，銷售已突破100萬支，但缺貨還是嚴重，正拚命向代工廠催單出貨，請大家耐心等等，如今看來所言不虛，但各品項的具體成績還沒公布，要等到雙11完全結束才會出爐。

此外，陸媒也報導，雖華為Mate 60系列在陸上市已經2個月，目前仍未改一機難求的盛況，如果消費者現在預購，往往要等2個月以上才能到手，門市店員透露，其中以Mate 60非凡大師版最搶手，即便消費者預付訂金，也無法提供具體的交貨時程。

華為近2個月銷量迅速成長，單周銷量甚至直接超車蘋果，據BCI最新資料顯示，十一長假後1周，華為手機銷量占比已由Mate 60系列發布前的10%左右，直衝至19.4%，單周市占率甚至超越蘋果的17.3%，躍升大陸國內市場龍頭。

市場分析，華為Mate 60 Pro在9月橫空出世，採用中芯7奈米製程，標誌大陸在半導體自主目標的重大進展，不僅催生國產手機銷售熱潮，更意外帶動大陸消費者購買國產手機的熱情，讓大陸手機市場加速復甦。