《金融股》合庫搶攻專業人才 起薪最高58k

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【時報記者任珮云台北報導】合庫金（5880）旗下合庫銀行為因應金融數位轉型及業務拓展需要，將於年底前攜手合庫資產管理公司(AMC)，舉辦「合庫金控113年新進人員聯合甄試」，預計招募108名金融專業人才，起薪最高58k。

本次徵才職缺共計18類，銀行部分包含一般金融(保險)、理財/助理理財、客服、金融科技發展項目研發、電機工程、環境管理、資訊/資安人員；AMC則招募都更危老墊付款及融資租賃業務開發人員。其中除一般金融(保險)、助理理財及金融科技發展項目研發人員外，餘均需具一定工作經驗；薪資方面，理財、金融科技、資訊/資安及都更業務人員之起薪最高可達50k以上，提供具吸引力之薪資與福利。

為守護企業最重要的「人才」資產，合庫銀行除以優渥的薪資待遇吸引人才加入外，也持續強化各項福利措施，以確保員工無論是在個人進修、成家立業及身心健康各方面，均能獲得全方位照顧。而為落實育才用才，合庫銀行近來也逐步建構多元化之管道(如：鼓勵在職進修、推動加速升遷/海外人才儲備制度及成立創新實驗室…等)，讓員工利用行內提供之豐沛資源，規劃職涯並提升職場競爭力。

合庫金累計前十月稅後純益為161.23億元，較去年同期的168.58億元，年減4.36％，稅後每股純益（EPS）1.06元。合庫銀前十月累計稅後純益148.29億元，比去年同期的152.6億元，略減2.82％。主要原因為金邊分行疫後復甦狀況與預期有落差，OBU依規提列備抵呆帳，造成海外分行虧損。

合庫金此次報名時間自11月10日至11月22日，筆試及口試時間分別為12月中及明年1月初，預計明年元月底放榜。