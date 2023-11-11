蝦皮購物11.11最強購物節 開跑1分鐘銷量較平日翻32倍

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「蝦皮購物11.11最強購物節」11日公布雙11開跑1分鐘銷量較平日翻32倍，整日銷售熱度仍持續升溫，尤其在11張「全站0元起免運」、「全站1.1折起」等多張優惠券的加持下，吸引大批消費者湧入站上並清空預備已久的購物車，看好買氣將再創新高。

蝦皮購物表示，凌晨開跑就創下佳績，開跑初期每秒售出近10,000件商品，足見雙11銷售火力，不只民眾囤貨需求高的口罩，至今已累計賣出超過18萬個。蝦皮購物也發現，銷量成長較去年超過10倍的黑馬商品中，有73％都是「民生用品」品類商品，其中丹尼船長米米花分享包、小包裝的益生菌軟糖、獨立包裝的土鳳梨酥銷量彈跳幅度甚至超過100倍，可見今年國人外出旅遊需求高，對於方便攜帶的零食、台灣伴手禮興趣也暴漲。

而「蝦皮購物11.11最強購物節」與雄獅旅遊合作推出總價破百萬元的四大洲指定國家旅遊金兌換券等多樣好禮，尤其下單滿萬元就有機會參加那霸郵輪行抽獎，引起民眾高度興趣，強力號召下帶動今年雙11破萬元訂單數量較平日翻93倍。

開跑至今最高消費用戶已花費超過75萬元，不僅一口氣下單7台摩托車，更豪氣清空購物車內包含氫氧機、純9999黃金手環等多樣商品，可能是為尾牙抽獎做打算，看準雙11深度折扣搶優惠。

年度最大消費盛事進入最後倒數，蝦皮購物11／11除了免運券全日都有、不限時間下單就送 Uber 乘車優惠，也精心為錯過上半場的夜貓用戶加碼優惠，將在21點、22點、23點豪灑低消1,111元折111元優惠券。21點原價66,999元Roborock S8 Pro Ultra石頭掃地機器人直降破5折不用3萬元；22點SAMSUNG三星 55吋 4K高畫質電視現買現省破萬元16,900元入手。