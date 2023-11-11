「土土小鎮的有機慶典」在台中！山蕉布朗尼、有機餐盒大熱賣

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11月11日是「全國有機農業日」，農業部農糧署委託中興大學有機農業推動中心11日舉辦「土土小鎮的有機慶典」活動，安排有機農產近百攤市集等活動，農糧署長胡忠一及興大校長薛富盛共襄盛舉。受矚目的是種植有機山蕉的農民遇疫情困境，與餐飲業合作成功研發健康甜點布朗尼，活動中首度亮相就造成搶購。

「土土小鎮的有機慶典」在興大行政大樓後草坪舉行，有機市集設近百攤位，現場賣得火熱，1家有機野餐盒業者推出網路預約熱銷140份；太平農民在酒桶山種植4公頃有機山蕉，因新冠疫情滯銷，餐飲業者鄧玲如與蕉農合作，以山蕉為主食材，研發出無糖、無蛋及無奶的甜點「布朗尼」，活動當天首次亮相，大受歡迎造成搶購。

胡忠一致詞表示，《有機農業促進法》自2019年實施至今，全台通過有機驗證面積1萬7212公頃，友善環境耕作推廣團體通過審認45家，登錄友善環境耕作面積6395公頃，合計有機、友善面積達2萬3607公頃，占國內耕地面積3％。

此外，政府輔導全台3017所中小學校、162萬名學生午餐採用有機食材；超市、賣場設置專櫃243處。近年來陸續與日本、澳大利亞、紐西蘭、加拿大、美國等7個國家簽訂雙邊互認協議，積極推動輔導農民從事有機農業及友善耕種。

興大校長薛富盛指出，興大以農立校，農糧署在2019年與興大合作設立「有機農業推動中心」，主要協助政府擬定有機農業推動政策，以及教育推廣及人才培育，明年更規畫與農糧署合作成立「土壤碳匯研究中心」，協助台灣及國際社會的環境永續經營，推動有機農業。