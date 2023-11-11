中山學術獎揭曉4名得獎學者 今年起頒發研究生獎助學金

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在國父孫中山先生158誕辰前夕，中山學術文化基金會於今（11）日舉行第58屆中山學術獎頒獎典禮，得獎人為台灣大學政治學系教授蕭高彥、台北藝術大學藝術行政與管理研究所特聘教授兼副校長劉蕙玲、清華大學物理系教授鄭弘泰以及清華大學生醫工程與環境科學系特聘教授葉秩光，並由中山學術文化基金會董事長吳伯雄頒發獎項。

主辦單位表示，4位得獎人以不同的研究主題獲得今年獎項，人文社會類得獎人蕭高彥的著作為《探索政治現代性：從馬基維利到嚴復》，劉蕙玲的著作則為《從解嚴到數位匯流的新聞工作者：跨時代的比較研究復》。自然科學類得獎人鄭弘泰其著作為《使用凡德瓦磁子對單層WSe2中的谷極化進行電控制》，葉秩光著作則是《以龍捲風為靈感之漩渦式超音波聲鉗技術應用於微氣泡的捕捉與操控》。

吳伯雄表示，中山學術獎學術地問崇高，歷年競爭激烈，今年4位得獎人分別在人文社會及自然科學類歷經初選、外評、複選、決審嚴謹程序下，脫穎而出，恭喜獲獎人的學術地位進入新的里程碑，期許再接再厲，以學術報國。

吳伯雄也在頒獎典禮上宣布，中山學術文化基金會為鼓勵博士、碩士研究生投入中山思想研究，將從今年起頒發獎助學金，只要碩士生與博士生立志提出論文研究大綱起，經過指導教授推薦，就有機會獲得研究期間的獎助學金。

吳伯雄提到，獎助期限碩士研究生以2年為期，博士生則以4年為期。中山青年論文獎助學金作業要點已於10月31日於該基金會官網公告，同時也行文144所大學院校，希望有更多的年輕學子投入中山思想研究。