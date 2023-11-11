不工作領雙薪？ 新手爸媽符2資格 每月可領8成薪

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【旺得富理財網 李宗莉】政府撒幣超用力！勞動部2009年5月推出「育嬰留職停薪津貼」，開辦至今（2023）年7月底已逾101萬人受惠，且為鼓勵男性親自撫育子女，去（2022）年1月起還開放雙親同時申請，只要父母親符合就業保險年資滿1年，且在子女滿3歲前向公司辦理育嬰留停等2資格即可請領，以2人平均月投保薪資均為4.2萬元推算，半年共計40.32萬元，等於每月不工作就有6.72萬元進帳，海放不少雙薪家庭。

勞動部指出，2009年5月開辦至今，育嬰留職停薪津貼已有101萬餘人受惠，其中男性請領人數大幅提升，從開辦時的僅4000多人申請，增加至1年逾2萬人，大增5倍之多，且父母同時申請的家庭數，去年以來更超過8000個，相當1.6萬人受惠。

至於條件部分，保險人需符合就業保險年資合計滿1年以上，且於子女滿3歲前依規定向公司辦理育嬰留職停薪，完成後即可向勞保局請領津貼。

給付金額則按被保險人育嬰留職停薪當月，前6個月的平均月投保薪資60％計算，加上政府自2021年7月另提供20％的育嬰留停薪資補助，共發給80％津貼及補助，讓雙親即使不工作，仍有一定的經濟來源。

勞動部舉例，假設申請2人的平均月投保薪資都是4.2萬元，每月2人分別可領到80％，即3.36萬元，半年2人合計可領到12個月薪資，共40.32萬元，且合併發給後，無須再提申請。