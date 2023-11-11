砸重金改善交通＋推廣國際藝術島 海上桃花源-馬祖向遊客招手

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馬祖是一座美麗多樣的海上桃花源，每年吸引23至25萬名遊客造訪，惟「旺季是一票難求，淡季卻是一客難求」！連江縣長王忠銘深知交通是離島觀光的難題之一，為改善馬祖的交通，在中央政府支持下預計砸逾200億重金投資海、空交通建設；同時也規劃連續五年推展「馬祖國際藝術島」，今年邁入第二屆，將為離島觀光注入新的成長動能！

王忠銘表示，北竿3C機場擴建案，是馬祖有史以來投資經費最高的公共工程，預估投入至少188億元，將機場跑道從1,150公尺延長到1,500公尺。未來啟用後，將可有效提升台馬空中交通穩定性，同時確保航機起降的安全性，更可為馬祖觀光產業與世界接軌帶來翻轉的新契機。

王忠銘進一步表示，馬祖四鄉五島都有港口，人流、物流都需要靠船運，但各港埠的船席不足，目前規劃分四年砸逾30億元改善各港埠設施，例如增加浮動碼頭、轉運設備等，最快明年啟動。

此外，過去小三通每年都能吸引五、六萬名陸客到馬祖旅遊，但受限兩岸政治氛圍影響，自今年九月起陸客每天僅限2,000人來台旅遊，王忠銘呼籲政府盡速恢復兩岸旅遊，同時建議讓大陸福州與馬祖離島先試行小三通，開放福州客到馬祖觀光旅遊，增加客源。

連江縣政府除了規劃海、空交通建設外，預計連續五年推廣「馬祖國際藝術島」，今年邁入第二屆，以「生紅過夏」為主題，深入四鄉五島，邀請七國藝術家、超過80組創作團隊與在地共創，帶來包括戶外裝置、室內展覽、繪畫等70件創作，打造出島嶼新風景，用在地特有的文化藝術陳釀出美好。

「第一次來馬祖，通常都是大吃大喝，第二次來才會注意到馬祖的生態，來了三次，你就會愛上馬祖」，王忠銘說，馬祖的春夏秋冬四季各有特色，各種美食、美酒、美景值得一來再來，「期待馬祖會逐漸成為一座療癒之島。」

今年的「馬祖國際藝術島」以「生紅過夏」為主題，「生紅」指的是冬天新釀老酒，開罈過濾後的酒汁呈現桃紅色澤；「過夏」則是經過細心保存的老酒通過夏天的錘鍊後，化作帶琥珀色澤、更溫潤順口的馬祖老酒。「生紅過夏」象徵如同老酒歷經時間的沈澱，經過一年醞釀發酵成為充滿生命力的藝術盛典。

第二屆馬祖國際藝術島包括在地策展人李若梅、曹楷智領軍的「島內視角計畫」；以在地閒置民宅空間作為創作場域的「轉厝計畫」；從東莒接棒到東引、由馬祖青年蔡沛原策展共創的「迴島嶼吧」。

隨著疫情解封，今年特別邀請日、韓、法、德、馬來西亞及盧森堡藝術家參展，包含日本的高橋匡太、胡宮雪娜；韓國的藝術家Kyungah Ham；德國的Lars Koepsel；法國藝術家Emma Dusong，馬來西亞的劉靜怡、盧森堡的Sven Gastauer、Claudine Arendt等，並特別邀請到韓國REAL DMZ PROJECT（真實非軍事區計畫）的策展人金宣廷，以及首屆芬蘭赫爾辛基雙年展共同策展人Pirkko Siitari一同登島交流，回應馬祖的冷戰前線、海島經驗和信仰文化等議題。

《轉厝計畫》以閩東語「轉厝」命名，即「回家」之意。邀請藝術與建築團隊進駐，將馬祖在地閒置的民居空間作為創作場域，讓藝術走進常民的生活，與馬祖家庭的情感記憶交會，結合歷史、記憶、地景的藝術創作，延伸進市街與遺址，用當代視角重新詮釋閩東建築及生活底蘊，讓住居成為紀錄時間光譜的藝術地景。

過去在交通不便的馬祖，信件是島上人們與外界交流的重要媒介，書信文化也成為馬祖島上的另一道風景，《收信快樂》這件作品，取自手寫字常使用的開頭問候語，透過剪字、剪花及多媒體影像的設置，讓往昔與現代的參觀者共同相遇在同一時空當中；《消失的蟲洞》則呈現馬祖田野在地的書信，讓參觀者可以走入時光隧道，感受藏在書信中的千言萬語

南竿梅石市街，從純樸漁村、戰地政務時期的多功能軍事營區到當代，以兩處不同時間向度的住居為核心展開：一處是東側樹林中的石頭瓦片堆疊成的聚落遺址，另一處是西側市街的混凝土與木構造民居。從採集到參與，藝術與建築團隊進駐其中，以當代視角重新觀看與詮釋閩東家屋建築的生活底蘊。

在南竿津沙，則有回應老酒文化的玻璃屋，書寫馬祖人家的共同記憶。《地下實驗室》讓藝術走入軍事地景，曾留下許多戰地痕跡的馬祖，經過活化轉譯，帶領觀者感受據點的震撼及藝術作品的魅力。