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陳揆：規劃明年投入經費 提升醫事人員待遇加給

行政院長陳建仁11日出席「2023臺灣醫學週-臺灣聯合醫學會學術演講會」開幕。圖／行政院提供
行政院長陳建仁11日出席「2023臺灣醫學週-臺灣聯合醫學會學術演講會」開幕。圖／行政院提供

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台灣醫界最盛大的年度活動「臺灣醫學週」上，行政院長陳建仁親臨致詞表示，感謝此項活動促成醫學發展、並推動醫學教育向下扎根，並強調，蔡英文總統相當重視醫事人員權益，為了讓醫事人員獲得更好薪資待遇，使醫學教學研究及服務都能更上層樓，政府規劃自明（2024）年起投入經費，為所有醫事人員提供合理待遇及加給，期許大家持續做好醫療服務，共同維護民眾健康。

「2023臺灣醫學週」包括一系列學術演講，和醫療現場展示，2023年於11日、12日在臺大醫院國際會議中心登場。其中，台灣聯合醫學會學術演講會及臺灣醫學會第116屆總會學術演講會，為國內外醫學界的交流盛會，許多醫學領域傑出人士擔任主講人，今年的演講主題之一，是即時通訊軟體 LINE醫療代表、前董事室山真一郎，分享日本透過LINE進行線上診療服務，所取得的成就與挑戰。

陳揆表示，在全體醫療工作者努力下，輔以我國健全的全民健康保險制度，臺灣的醫療服務擁有世界一流水準，根據全球資料庫網站NUMBEO公布的「全球醫療照護指數」（Health Care Index）年中排名，臺灣已連續五年蟬聯世界第一。即便如此，蔡英文總統相當關心醫事人員權益，認為全民健保制度不應在「血汗醫護」的基礎上發展，而應透過完善健保給付制度，給予醫事人員足夠尊重，並投入更多公務預算在公共衛生、預防保健等項目，讓醫事人員獲得更好薪資待遇，使醫學教學研究與服務都能更上層樓。

陳揆強調，所有醫事人員及健康照顧者都是全國2,300萬人民健康的守護神，政府一定會做大家的後盾，也期許醫界能夠體認身上所披白袍的責任，持續做好預防醫學、臨床照顧、公共衛生及防疫等工作。

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