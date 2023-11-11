金門離島風箏節登場 限定版Q萌水獺升空民眾嗨翻搶拍

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金門首屆離島風箏節今(11)日下午在烈嶼習山湖親子共融公園熱鬧登場，吸引逾千位大、小朋友前往朝聖。活動開始後現場20幾只各式造型風箏同時升起，瞬間布滿整個海灣的天空；當金門限定版的巨型Q萌水獺風箏出場冉冉升空時，更令現場觀眾爲之瘋狂，競相拿出手機拍照打卡，將此浪漫美景留作紀念。

主辦單位金門縣露營觀光發展協會理事長翁世百表示，金門由於過去曾為戰地的關係，無法舉辦施放「大型風箏」的相關活動；但今年2月中在慈湖海灘發起的「風箏快閃．快樂滿滿」快閃大型風箏活動，引起居民及遊金旅客很大的共鳴，也期盼能再有機會可以欣賞到這麼多大型風箏齊飛的美景，因此就開始策畫首屆的離島風箏節活動；而目前時節金門正吹起東北季風非常適合施放風箏，搭配今天雙十一光棍節，一連兩天下午來舉辦這場有意義的活動。

成功策畫首屆離島風箏節活動的幕後推手，是金門縣露營觀光發展協會的常務理事鄭秀娜，她說，會想在金門辦風箏節是因為兒時常看電視中，台灣本島的小朋友可以放風箏遨遊天際自由飛行，但金門卻不行，只有羨慕的份；如今地區已開放可以施放風箏，要放就要放最大的，才來策劃這場可以讓親子同樂的風箏節活動。

首屆的金門離島風箏節一連兩天下午在烈嶼習山湖親子共融公園盛大登場，首日就吸引1000多位大、小朋友陸續到場欣賞各式風箏的施放，有可愛巨型鯨魚、章魚、企鵝、水母等造型，還有整點表演的競技風箏嗨翻天；而首次亮相的金門限定版巨型歐亞水獺風箏升起時，更萌翻現場民眾，紛紛拿出手機拍照打卡留念，記錄下這美好的一刻。活動現場還有各種節目表演、主題展出與熱鬧的市集，搭配共融公園裡的各項遊樂設施，讓所有親子朋友們共度一個美好的假日。