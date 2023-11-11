塑化業市況谷底盤整 靜待終端需求回溫

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【中央社記者賴言曦台北11日電】針對塑化業終端需求未全面復甦市況，奇美實業認為，第4季雖有止跌跡象，但僅是谷底盤整，何時回升有待觀察；台化指出，觀察指標為中國資金放水成效，及年底節前是否出現回補庫存的買盤。

通膨影響終端市場，台塑集團旗下台塑公司，10月修正原先認為第4季可望優於第3季的看法，認為第4季營運恐出現些微衰退，主因是歐美高利率壓抑民眾消費力，影響亞洲加工外銷訂單，使石化產品需求疲軟，且庫存偏高拖累市場行情，加上以巴衝突，更為經濟增添不確定性。

奇美實業接受中央社記者電訪時指出，市場原先以為今年第4季會出現轉折，事實上僅小幅回溫，研判只是止跌並在谷底盤整，至於何時回升還要再觀察。

台化則認為，目前來看，11月市場沒有太多改變，主要還是中國的需求力道不足，後續的觀察指標，要看中國資金放水能否發揮成效，以及年底節前補庫存是否發酵；不過近期原油出現價跌、輕油平盤，塑膠產品呈止穩回升，若12月終端消費能改善，就可望迎來春燕。

塑化業還在等需求回溫，但業者也憂心，兩岸相關因素會為本就有雜音的市況，帶來其他衝擊。

中國商務部今年8月14日公告，8月15日起將對台灣聚碳酸酯（PC）實施臨時反傾銷措施，進口經營者進口涉及公司所生產物料時，必須提交相應保證金，涉及公司及保證金比例為台化16.9%、奇美17%。

奇美實業指出，由於中國仍是全球最大PC需求國，因此隨著衝擊逐漸發酵，相關措施讓奇美的PC產量從原本的年產15萬噸，掉到只剩一半，影響層面擴及上下游，使公司對產業前景持保守看法，期待相關不確定因素能在兩岸政府溝通下，影響逐漸減少。