台股狹幅整理 法人：留意美10月通膨數據、拜習會

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【中央社記者賴言曦台北11日電】台股10日終場收黑，短線進入狹幅整理，美股週五收盤皆紅。法人指出，台股下週除留意美國10月CPI數據，外資動向及美中領導人會晤等相關議題，都是觀察重點。

台股10日終場下跌62.98點、跌幅0.38%，收在16682.67點，成交值新台幣2302.37億元。

道瓊工業指數美東時間10日終場上漲391.16點，或1.15%，收在34283.10點；標準普爾500指數上漲67.89點，或1.56%，收在4415.24點；以科技股為主的那斯達克指數上漲276.66點，或2.05%，收在13798.11點；費城半導體指數上漲139.401點，或4.04%，收在3591.738點。

展望下週產業動向，包含華碩、穩懋、佳世達、鴻海、雙鴻等企業，將召開法人說明會或業績發表會；指數編纂公司明晟（MSCI）將於11月15日凌晨，公布半年度調整結果，30日收盤生效。

國際經濟方面，美國下週將公布10月消費者物價指數（CPI）、零售銷售及房貸利率、初領及續領失業救濟金人數等數據。

地緣政治部分，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平將在11月15日，利用亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，在舊金山舉行雙邊會談。這將是兩人繼去年11月在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊會談後，睽違一年後再次面對面會晤。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪分析，台積電10月營收年增15.7%，反映智慧型手機與個人電腦（PC）等終端需求有回穩的趨勢，如果下週外資買盤回流布局電子權值股，預估對指數推升將有一定的助力。

林漢偉指出，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）等官員近期釋出較鷹派的看法，因此，美國釋出的10月通膨數據，將成為左右市場下一步發展的重要因素。

法人分析，台股短線進入狹幅整理，近日平均成交量維持2500億元左右，預估量能若沒有進一步放大，可能將維持震盪格局，並觀察美中領導人會晤釋出的相關訊號。