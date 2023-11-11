「2023南昌家聚節」等您來＋1！

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天涼好個秋，為協助商圈形塑商圈品牌特色，臺北市商業處輔導台北市南昌家具街發展協會舉辦「2023南昌家聚節-有愛來家聚」活動，於11月11日至11月12日連續兩天在南昌路二段封街盛大舉辦。現場除了辦理舞台表演邀請知名女團「未來少女」來特別演出，亦集結家具公益拍賣會、愛心交換嘉年華&義賣、親子手作、玩聚總動員、地震體驗車等活動增添樂趣，還有「有愛市集」供民眾享受吃、喝、玩、樂、購。本活動除帶領民眾認識不同的家具來感受家聚節，另外商圈更推出消費滿5,000元送摸彩券抽獎活動，有機會抽到高品質的寢具，邀請民眾在涼爽的秋日感受家的美好。

臺北市商業處表示，南昌家具街已有一甲子的歷史，是大臺北地區最早發跡的家 具採購集散區，以擁有價格實惠、品質優良的家具及聞名，同時完善的售後、熱情親 切的服務更是家具街「家庭溫暖」的特色。市府自104年起持續補助台北市南昌家具街發展協會自主辦理活動，建立起專屬於南昌商圈的主題品牌活動名稱-「南昌家聚節」，歡迎大家一起來實際體驗！

台北市南昌家具街發展協會黃世耀理事長表示，商圈內店家皆擁有十分專業的家具知識及家具加工手藝，成為家具街非常珍貴的資源。今年南昌商圈以「有愛來家聚」為主題，邀請年輕族群及闔家大小光臨，強調如玩具一般可任意搭配的家具，可以盡情組合與運用，打造獨具個性的私人空間或是家庭成員喜愛的居家生活環境，共創幸福空間。歡迎大家呼朋引伴來添購新家具，在這裡度過愉快的親子假日時光，同時感受家具傳遞的溫馨情感。

至商圈會員店家消費滿5,000元即可獲得摸彩券乙張、消費滿10,000元獲得兩張，以此類推，精美好禮等您來拿！更多活動相關資訊歡迎至「南昌路家具街」粉絲專頁及「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲專頁查詢。