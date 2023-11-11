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大林聖若瑟隱修院 11位修女終生不出院 生活沒電視、冷氣、3C

  • 中時即時 呂妍庭
11日由嘉義教區主教浦英雄主持「聖堂奉獻禮」，約500位教友參與盛會。（天主教嘉義教區提供∕呂妍庭嘉義傳真）
11日由嘉義教區主教浦英雄主持「聖堂奉獻禮」，約500位教友參與盛會。（天主教嘉義教區提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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天主教嘉義教區首座聖堂，大林鎮沙崙天主堂迄今147年歷史，去年由台灣教友及恩人共同捐獻建造「大林聖若瑟隱修院」已啟用、運作，11日由嘉義教區主教浦英雄主持「聖堂奉獻禮」，約500位教友參與盛會，典禮結束，浦英雄與教友們隔著柵欄，與終生不出會院的11位修女們面會寒暄、對話。

加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」2022年5月1日落成啟用，當時因疫情升溫，為讓禮儀在合乎政府防疫規範下進行，教友發揮自律精神，落成儀式從原先報名2000多人下修至500人以內，修女們深受感動，特別在禮儀上做了預留安排，落成啟用禮除祝福經堂、會議室、會院各樓層之房間及全院內外空間，聖堂部分僅由當日主禮浦英雄主教祝福新聖體龕，並開啟聖體燈，隆重的聖堂奉獻禮暫時保留至今天。

今天嘉義教區隆重祝聖新建聖堂，今由浦英雄講道，為大家闡釋聖堂奉獻禮的意義，隨即依序進行安放聖髑禮、祭台祝聖、傅油禮，奉香禮及啟光禮，儀式莊嚴、隆重。

嘉義教區指出，隱修院經過1年多來的運作，已逐步穩定，修女們自己栽種蔬菜、水果，自食其力，過著沒有電視、冷氣及任何3C產品的簡樸隱修生活，她們與沙崙堂的教友、村民們已共融為一體，今全部禮儀結束後，加爾默羅聖衣會全體修女在大會客室，隔著密格柵欄與大家見面、問候、共融交談。

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