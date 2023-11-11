光棍節脫單！桃園80對新人聯合婚禮 張善政當機長獻祝福

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桃園市民政局今在桃園喜來登酒店舉行「情定桃園、航向幸福」市民聯合婚禮，以航空主題打造唯美會場，現場氣氛溫馨浪漫，活動免費參與報名秒殺，更祭出歐洲奧地利與日本來回機票等大獎，新人都在此留下特別回憶，桃園市長張善政也特別穿上機師套裝，為現場80對新人獻上祝福。

張善政表示，恭喜現場80對佳偶有情人終成眷屬，桃園會是新人這輩子最理想的家，聯合婚禮選在航空城所在地大園辦理，象徵桃園未來要起飛的發展，桃園國際機場更是起飛的地點，他也祝福現場佳偶，跟喜歡的另一半結婚後，未來能家庭幸福、生活美滿。

張善政提到，盼新人結婚後，未來能繼續留在桃園養兒育女及發展，市府也持續推出包括生育津貼、托幼、托嬰、擴建學校、國中小免費營養午餐、社會住宅、招商等相關政策，盼為在桃園打拚的年輕人鋪好路，一步一步往下走。

民政局長劉思遠說明，今年聯合婚禮以航空風格為主題，主會場以粉色、金色、大地色花藝布置，營造浪漫唯美氛圍，搭配幸福登機口拱門、夢想飛機跑道紅毯、航向幸福主舞台等9大航空主題布置，為新人打造永生難忘的夢幻婚禮。

劉思遠說，「1111」是時下年輕人口中的光棍節，但在今年的農民曆上卻是個宜婚嫁的好日子，選在這天舉辦聯合婚禮就是希望打破光棍，有情人終成眷屬。今年聯合婚禮80對名額瞬間秒殺，開放1分鐘就湧入40對新人報名，證明市民對聯合婚禮的肯定。

大園警分局竹圍派出所長林信呈也是新人之一，他分享，近2年才買房、買車，原不打算辦婚宴，沒想到幸運錄取聯合婚禮，讓結婚變更圓滿，太太陳彥妤已有6個月身孕，婚禮當天寶寶也能一同參與，對他們來說是喜上加喜，更是人生難得經驗。

「搶到聯合婚禮超開心！」新娘李艾分享，她以前就知道聯合婚禮且非常嚮往，為了參加，她在開放報名前一天，就先上網登錄資料，等到開放時間一到立刻送出，比搶演唱會還認真，最後如願以第一順位錄取。李艾和先生莊博貴都是軍職，老公是保家衛國的飛行員、她則是護理官，今年聯合婚禮剛好以航空為主題，奇妙的巧合讓2人直呼驚喜，也讓婚禮多了個有趣回憶。

桃園市政府及市議會特別致贈新人實用小家電及景福宮註生娘娘加持的金鏟等桃園六禮，同時還能抽歐洲奧地利與日本來回機票、日本東京迪士尼及菲律賓長灘島等蜜月行程及Dyson人氣家電，祝福新人都能帶著好禮及祝福，航向幸福。

劉思遠提到，民政局接續將會拍攝婚禮捧花傳承幸福延續影片，辦理桃園民政五緣禮抽獎活動，於「桃園民政好厝邊」粉絲專頁tag想要一起分享幸福的人按讚，就能參加抽獎。各戶所也精心布置特色結婚背板，歡迎新人結婚登記拍美照，相關訊息請上桃園市政府民政局網站查詢。