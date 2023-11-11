台南洋香瓜盛產甜度達19度！市長黃偉哲快閃遠百竹北店展售

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11月是台南洋香瓜產季，市長黃偉哲繼上周的板橋展售會，11日再前往新竹縣遠東百貨竹北店，力薦台南洋香瓜，更在現場親自挖果球，製作可愛的洋香瓜果籃分送大家品嘗，吸引大批消費者嘗鮮。

黃偉哲指出，台南洋香瓜品類眾多，每一顆都是在農民的悉心照料下口感甜蜜；且除了洋香瓜，台南還有很多優質農產品，像在現場販售的台南在地農特產品，包括龍眼、芝麻和米製品等，歡迎新竹的民眾踴躍選購，現場消費滿500元者，還能抽獎拿好禮。

黃偉哲強調，台南物產豐富，明年2024年恰逢台南400，他特別藉此機會邀請新竹鄉親來台南遊覽，包括台灣國際蘭展、台灣燈會及多樣豐富活動，都將陸續在台南展開，歡迎大家前來共襄盛舉。

黃偉哲更與遠東百貨副總經理林彰豊合贈8箱台南洋香瓜給德蘭兒童中心，讓小朋友們一嘗台南洋香瓜的香甜滋味。

台南市府農業局表示，展售會販賣的洋香瓜分別來自北門區及後壁區，北門區的洋香瓜主要種植在錦湖里，以紅肉的「卡蜜拉」和青肉的「香華」品種為主，採隧道式種植，因為土壤略帶鹽分，種出來的洋香瓜更為香甜好吃，甜度都在15度以上，甚至到19度，因此口感風味比設施溫室種植更好。

至於後壁區洋香瓜則以旱作瓜田與水稻田3年1次輪作模式，保有地力的同時也減少土壤病蟲害，並採用每株只保留3至4個果實的養瓜策略，以確保每顆果實能同時獲得充分營養，把安全有品質的洋香瓜送到客人手中。

市府認為，台南洋香瓜一年可生產春秋兩季，在照顧過程中，需要克服不少天災，特別是近年的乾旱和夏季的颱風，因此將一顆好瓜送到消費者面前著實不容易，都是農人辛勤照料的心血，格外珍貴，敬請大家把握機會選購。