「聰明消費嘉年華園遊會」 經濟部推廣綠色消費

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為了響應淨零碳排，財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute（簡稱「商研院（CDRI）」）承接經濟部商業發展署計畫，協助推動服務業邁向淨零轉型、接軌國際趨勢，今（11/11）參與行政院消費者保護處主辦的「聰明消費嘉年華園遊會」，協助商業發展署辦理「綠色消費 經濟部邀您一起GO！」園遊會攤位，現場吸引了許多民眾踴躍參與。

嘉年華園遊會於今日下午1時至5時於國父紀念館廣場盛大舉行，邀請跨部會共襄盛舉，活動以消費者權益保護、宣導防詐為主軸。園遊會上不僅有momo親子台哥哥姊姊相見歡、一連串精彩魔術表演、小丑氣球互動秀等，還有豐富好禮現場抽等一系列活動，民眾只要完成闖關集章任務將有機會抱回iPhone、除濕機等好禮。

商研院今（112）年度執行商業發展署計畫，推動多項「綠色消費」活動，如：攜手家電通路燦坤3C共同推出「綠色生活應援祭」推廣節能家電；辦理「商業服務業齊心，邁向淨零排放倡議會」，邀請15家標竿服務業響應，共同宣示減碳目標；辦理「綠色消費發展趨勢論壇」邀請惜食平台、剩食再造、循環容器及節能典範企業等進行案例分享與經驗交流。今日透過富有知識性與趣味性的活動，將「認識環境友善標章」、「綠色飲食」的概念結合AR塗鴉互動科技、棒球九宮格等趣味關卡，讓民眾瞭解到其實在日常生活中透過綠色消費與改變自身的飲食習慣也能節能減碳、愛地球。

此外，亦於舞台秀時間向民眾說明商業發展署在商業部門淨零轉型上，如何透過四大面向的策略協助業者加入減碳行列。例如：協助企業使用節能設備、鼓勵使用低碳能源，亦輔導企業進行低碳轉型、鼓勵企業推動營運場所低碳化，期望透過一系列的措施，推動服務業達成2050年淨零轉型目標。