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涉專利侵權！陸記憶體巨頭長江存儲在美起訴美光

長江存儲起訴美光科技及全資子公司美光消費產品集團有限責任公司，理由是侵犯其8項美國專利。圖／美聯社
長江存儲起訴美光科技及全資子公司美光消費產品集團有限責任公司，理由是侵犯其8項美國專利。圖／美聯社

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陸媒第一財經11日報導，根據美國加利福尼亞北區法院公布的資訊，大陸最大快閃記憶體晶片製造商長江存儲已於11月9日起訴美光科技及全資子公司美光消費產品集團有限責任公司，理由是侵犯其8項美國專利。

報導指出，長江存儲在專利侵權起訴書中稱，訴訟是為了終止美光廣泛且未經授權使用長江存儲專利創新。

長江存儲是大陸最大的3D NAND Flash廠商。長江存儲在起訴書中提到，美光使用長江存儲的專利技術，以抵禦來自長江存儲的競爭，並獲得和保護市占率。

訴訟旨在解決以下問題的一個方面：美光試圖通過迫使長江存儲退出3D NAND Flash市場來阻止競爭和創新。長江存儲指控美光侵犯了美國專利號為「10,950,623」、「11,501,822」、「10,658,378」、「10,937,806」、「10,861,872」、「11,468,957」、「11,600,342」和「10,868,031」的專利。美光被控侵權的產品包括96層、128層、176層和232層3D NAND產品。

長江存儲在以上起訴書中稱，長江存儲已成為全球3D NAND市場的重要參與者。長江存儲表示，去年11月，分析和跟蹤快閃記憶體市場的TechInsights公司得出結論：長江存儲是3D NAND快閃記憶體領域的領導者，超過了美光。

NAND Flash可製造SSD等記憶體，用於手機、伺服器、PC等產品。2018年，長江存儲量產第一代32層3D NAND Flash晶片，2019年量產64層256Gb TLC 3D NAND快閃記憶體，2020年跳過96層研發兩款128層快閃記憶體產品。長江存儲此前還推動擴產。集邦諮詢分析稱，2022年第三季，受長江存儲擴大筆電Client SSD出貨等影響，價格戰日益激烈，原廠不得不拉大議價空間，吸引客戶提高訂單數量。

2022年10月，美國商務部工業和安全局公布出口管制新規，限制對中國出口晶片製造設備等，將長江存儲NAND Flash晶片層數卡在已量產的最新工藝上。當年12月，美國又將長江存儲納入出口管制實體清單。

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