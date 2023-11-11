快儲水！桃園這區11／15停水影響5637戶 範圍一次看

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為配合桃園市中壢運動公園區段徵收開發案，台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區仁慈及龍慈路送水管線工程」新舊管線聯絡，預計11月15日9時起至15日24時止（共15小時，遇雨延期），進行施工停水。經發局表示，這次停水戶數約5637戶，提醒民眾預先儲水備用。

經發局說明，停水區域包括中壢區後寮里(全部)、龍慈里(全部)。普慶里(部分)：中山東路二段、普光(二~三)街、普慶路、金鋒二~三街。振興里(部分)：環中東路二段。龍興里(部分)：環中東路二段、後興路二段。

以及仁美里(部分)：中山東路三段、金鋒(二~六)街、龍華街一段、普慶路。至善里(部分)：後寮一~二路、龍昌路 190 巷。龍德里(部分)：龍慈路、龍興路、龍清街、龍智路、馬祖新村眷村文創園區、後興路二段。

經發局表示，將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便，也提醒民眾，為避免管線恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩現象，請民眾於停水前提早6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸汙染。另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

經發局表示，恢復供水後若仍無水可用，請通知自來水公司或經發局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，相關停復水資訊可至自來水公司網站查詢。