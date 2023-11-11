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PChome「雙11」業績雙位數成長 momo熱銷品飆出67倍佳績

  • 中時即時 古明弘
momo 2023「雙11超狂購物節」聯手多家餐飲品牌，送出11萬份限定美食好禮。（momo提供／古明弘台北傳真）
momo 2023「雙11超狂購物節」聯手多家餐飲品牌，送出11萬份限定美食好禮。（momo提供／古明弘台北傳真）

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雙11你下單了嗎？PChome 24h購物「1111激殺戰」11日活動開跑3小時，業績相較去年同期雙位數成長；momo「雙11超狂購物節」買氣再飆新高點，活動開跑不到10分鐘，即衝出破億的銷售業績，在活動第一時間熱銷品類更飆出業績較平日成長最高達67倍的佳績。 PChome 24h購物站上主要熱銷品類TOP5依序為：家電、數位電玩、時尚、周邊零組件以及美妝，尤以石頭掃地機器人創下單日業績破千萬的佳績，其他小家電如吸塵器、吹風機、除濕機跟空氣清淨機等也都高居熱賣排行。 大家電又以65吋電視、4門冰箱及變頻洗衣機最受消費者歡迎，數位電玩的PlayStation5則狂賣超過千台，Nintendo Switch也有上千萬業績表現，其他如美妝品類單日業績也相較平日成長4倍，顯見消費者抓準時機瘋狂下單，搶購熱潮節節攀升。 此外，搭上iPhone15換機潮，帶動APPLE手機及周邊商品強勁銷售動能，目前PChome 24h購物也成為全台首家推出 App Store 卡的大型綜合電商。即日起至11月14日購買 App Store 卡、PlayStation Network點數卡、XBOX系列、、LINE STORE 點數卡等，單筆消費滿1000元現折50元。 momo「雙11超狂購物節」銷售前三名品類分別為3C(67倍)、家電(34倍)、美妝(33倍)。momo雙11返場活動也確認加開，11月12日及11月13日持續狂撒紅包，每天14個時段最高搶111元mo幣。momo雙11也將緊急補貨人氣商品與優惠組合。

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