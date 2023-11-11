獨立董事新規鬧人才荒？金管會：人選足夠

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為了解決萬年獨立董事的問題，金管會宣布自2024年起百億公司與金融保險業獨立董事席次不得少於1／3，任期不得超過3屆，預計有數百名獨董將異動。金管會今日表示2002年開始就已經建立獨立董事人才庫，目前獨立董事人選有1500位，每位獨董最多可擔任4家上市櫃公司，計有6000人次，不至於有獨董人才不足的問題。

為持續精進公司治理，金管會參考OECD 公司治理原則與國際趨勢，於今2023年3月進一步發布《永續發展行動方案》，其中有關提升獨立董事獨立性及多元性政策，包括2024年起資本額100億元以上及金融保險業上市櫃公司獨立董事席次不得少於1／3、上市櫃公司獨立董事任期半數不得逾三屆，(2027年起上市櫃公司全體獨立董事任期不得逾3屆)、2024年起上市櫃公司應依董事屆期完成委任至少一名女性董事等，希望透過上開措施強化獨立董事職能。

金管會統計，資本額100億元以上之上市櫃公司，公司之獨立董事有任期逾三屆之情事者僅有25家。為協助上市櫃公司遴選具備專業知識及符合資格之獨立董事，證券發展基金會自2002年起已建置「獨立董事人才資料庫」，供上市櫃公司遴聘獨立董事免費查詢參考。目前證基會人才資料庫之獨立董事人選已約有1500位，而依現行規定每位獨立董事人選至多可擔任4家上市櫃公司的獨立董事，共6000人次，對於上市櫃公司遴聘獨立董事頗有助益，尚不致有獨立董事人才不足之問題。