運動仍可擁有美麗彈性肌膚 日本Vivus Golf正式引進

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

熱愛戶外運動，舉凡打高爾夫或經常登山的你，是否也曾深感以下困擾？不時的反覆塗抹防曬，有時甚至會忘記補擦。長時間暴露在紫外線下，使得肌膚泛紅，甚至出現色斑，受損痕跡也變得明顯。難道沒有其他辦法嗎？來自日本的Vivus Golf即看準這份需求而生。

Vivus Golf為日本專為高爾夫球友設計的極致護膚品牌。致力於追求頂級成分和獨特技術，更以保護球友的肌膚免受長時間紫外線曝曬和塵埃侵害為己任，持續呵護肌膚，保持其健康和美麗。

目前Vivus Golf防曬系列產品包含『SUN STICK防曬棒』，係數為SPF50+ PA++++，無色無味，無需擔心留下白痕。巧妙的棒狀設計，讓您無需脫下手套即可輕鬆使用，體積輕巧便於攜帶。以蘆薈液提取物、積雪草和石榴果實等天然成分製成，質地清爽不油膩，為您實現防曬同時擁有保濕護理，並緩解皮膚問題。

Vivus Golf防曬系列『SUN STICK防曬棒』，係數為SPF50+ PA++++，無色無味，無需擔心留下白痕。圖／業者提供

其二為『水凝膠防曬眼膜』，由於眼部周圍區域最容易受到紫外線攻擊，即使塗抹防曬霜，也容易形成色斑。透過這片眼膜，一次性覆蓋顴骨到太陽穴區域，充分防護您的C區域。眼膜外部採用高達99%的紫外線防護特殊材料，內部則搭載與皮膚緊密貼合的彈性水凝膠貼片，含有膠原蛋白和透明質酸成分，為您的肌膚提供長時間的防護、保濕和彈性。

另外還有『戶外運動防曬保濕面膜』，能即刻舒緩紫外線引起的肌膚刺激！正面使用經過紫外線認證測試的布料，內部則採用含有透明質酸和膠原蛋白等成分的水凝膠材質，實現防曬、修護、保濕和清涼的四重功效。貼心耳掛式設計，舒適貼合，即使劇烈運動也能緊貼肌膚，不滴漏液體，同時具拉提效果。一片面膜，滿足您多瓶護膚品的需求。

據業者表示，上述Vivus Golf產品無論打球、登山或是開車，都非常適合使用。現在只需要到GOLFOURIT下單，就可同步兼具活力與美麗。據了解，目前Vivus Golf在台中國際、霧峰、南峰等高爾夫球場都已在同步販售中。