美股擺脫「鷹」霾 那指創5月來最大單日漲幅

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美股10日擺脫聯準會（Fed）主席鮑爾鷹派談話陰影，四大指數在科技類股領軍下同步走高，那斯達克指數更創下5月以來最大單日漲幅。美股多頭能否續航，即將出爐的通膨報告和零售銷售將見真章。

道瓊工業指數10日收盤大漲391.16點或1.15％，以34,283.1點作收；標普500指數揚升1.56％，站上4,400點關卡，終場收在4,415.24點；科技股雲售的那斯達克指數勁升2.05％，創下5月26日以來最大單日漲幅，報13,798.11點；費城半導體指數氣勢如虹，躥升4.04％至3,591.74點。

標指11大類股全面走高，由科技類股領漲，漲幅達2.6％。今年帶領美股上攻的權值股10日表現可圈可點，微軟股價攀升2.5％至369.67美元，創下收盤新高紀錄，同時寫下370.09美元的盤中新高紀錄。

輝達勁升3％，連續8個交易日上漲，創下3月以來最長漲勢。此外，台積電ADR狂飆6.35％，收在97.44美元。

美股10日強勁反彈，帶動三大指數周線連續兩周收紅，道指上漲0.7％，標指攀升1.3％，那指揚升2.4％。

鮑爾9日在國際貨幣基金（IMF）的演說發表鷹派言論，強調必要時將進一步升息，拖累當日三大指數全面收黑，標指和那止2年來最長漲勢止步。

美股這波反彈力道能否維持，可從重要經濟數據一窺端倪，投資人聚焦14日公布的10月消費者物價指數（CPI），以及15日的10月零售銷售和生產者物價指數（PPI）。市場預期10月CPI年增3.3％，較9月的3.7％進一步降溫，核心CPI預估維持在年增4.1％不變。

國際信評機構穆迪10日將美國債信評等展望由「穩定」調降為「負向」，主因是財政赤字龐大和債務負擔能力下滑，但長期債信評等仍維持在Aaa不變。穆迪降評造成美債殖利率揚升，將影響美股後市。

投資人持續關注從16年高點下滑的美債殖利率和貨幣政策，評估聯準會是否完成升息循環和何時開始降息。PNC資產管理集團指出，在聯準會接下來的政策行動明朗化之前，市場可能持續波動。