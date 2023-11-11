透過陪伴與關懷 癌友新生命協會助癌友珍愛自己

以關懷癌症病患為宗旨的「中華民國癌友新生命協會」，從陪伴開始，還舉辦了不少的心靈成長課程。該協會針對癌症病友們的身心需求，安排各種動靜態課程，陪伴不同時期的癌友們度過低潮。

協會發起人王愷認為，關懷與陪伴對癌友來說相當重要，也就是這個信念讓她二十幾年來持續不輟的對癌友付出與努力。王愷說：「癌友最需要陪伴，他們雖然有治療，但是心是恐懼擔心害怕，他們很怕一個人，很孤單。當初成立的原因就只是為了陪伴他們，直到現在還是陪伴。癌友的治療有醫院，每個人都有各自的治療的方式，治療後需要有人旁支持，癌友新生命協會做的事情就像家人一樣的陪伴。」

「十年前的治療過程很辛苦，復發後第一時間我沒有跟家人講，我默默去做了很多事情。我很害怕那個未知，其實我不想去治療，很神奇的來到協會後，感受到滿滿的愛，我真的覺得是因為協會這些人，讓我開始願意治療，大家的陪伴跟鼓勵，我是被你們照耀著才療癒的。」一位癌友新生命協會癌友如是說。

協會對於飲食也很注重，所吃的餐點都由志工們在廚房準備，一般癌症患者食量差的現象，在癌友新生命協會幾乎看不到。

學習如何擺脫負面情緒，關懷自己與更加珍愛自己，無論奇蹟是否降臨，都應是所有人面臨生命關卡時，都必須學會的人生信念。

想更深入了解癌友新生命協會或想加入志工者，可至網頁https://www.love-newlife.org造訪或電話：(02)26955598洽詢。