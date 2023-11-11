2023仰德菁英公開賽 蔡凱任延長加賽勝出奪冠

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『2023仰德菁英公開賽』今天（11/11）在新竹新豐高爾夫球場進行最後一回合決賽，原落後兩桿的25歲蔡凱任追平55歲長春選手蔡啟煌後，在第一洞的延長加洞賽，以小鳥擊敗前輩的帕，逆轉奪下冠軍，獲得獎金60萬元，加上他在第二回合打出一桿進洞，獲兩項獎金4萬元，總計贏得64萬元，成為最大贏家。這是蔡凱任在今年台巡賽的第二冠，也是職業生涯的第二冠，上一冠是8/25的肇喜登峰巡迴賽的南寶公開賽。

外，蔡宗佑奮力打出70桿丶蔡雨達交出75桿與原領先兩桿的廖煥鈞揮出有些失常的79桿，三人同以四回合總桿低於標準桿九桿的207桿。並列第三名收場。揚昇球場培訓的業餘選手陳佑宇也演出逆轉勝結局，他今天打出73桿，以四回合總桿高於標準桿六桿的294桿，以一桿之微搶下業餘組冠軍，並在職業組並列第25名作收；原居業餘領先的謝承洧今天打75桿，四回合總桿高於標準七桿的295桿，在職業榜上並列第32位。

這項比賽由仰德集團冠名贊助，TPGA主辦，新豐高爾夫球場協辦。仰德集團今年除了冠名贊助亞巡仰德TPC錦標賽以外，並在台巡賽舉辦兩場包括肇喜登峰巡迴賽的仰德公開賽與單獨冠名贊助的這場比賽，ThreeBond挑戰巡迴賽也冠名贊助兩場包括仰德挑戰賽山溪地球場站與仰德挑戰賽大崗山球場站，共五場不同層級賽事，是台灣推動男子職業高爾夫最有力的推手。

頒獎典禮時，仰德集團代表丶也是新豐球場總經理及TPGA理事長陳榮興表示，仰德集一直以來全心全力支持男子職業高爾夫運動與比賽，多年來在持續不斷的比賽舞台訓練下，已看到年輕選手的進步，看見一點成績，例如今天也同時喜聞何祐誠在馬來西亞拿下首個ADT冠軍，希望大家繼續努力，重返亞洲榮耀與世界舞台。

今年台巡賽尚餘兩場比賽，挑戰賽尚餘下周最後一場，台灣福興工業林瑞章董事長今年持續贊助台巡賽與挑戰巡迴賽獎金王兩個特別獎項，兩項巡迴賽排名前三選手，獎金各增加為台幣50萬丶30萬元及20萬元，共計200萬元。今年包含這場比賽，台巡賽尚餘兩場，選手們將全力爭取獎金王頭銜。

這項比賽將透過網路，把後兩回合決賽11/10丶11/11的賽況，採精華錄播方式，將於11/21與11/22下午4點呈現給關心台巡賽的球友們；今年的播放平台包括台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports 與TPGA官網及LINE Today丶LINE平台-Golfourit及智林體育台。另外，還有全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，也在全省20個球場為賽事做聯播。