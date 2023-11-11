日本臺灣形象展閉幕 吸客2萬、促成8,500萬美元商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺日經貿交流活動有史以來規格最高，由經濟部指導、國際貿易署和外貿協會主辦的「2023年日本臺灣形象」11日在東京新宿圓滿閉幕，展覽3天共吸引超過2萬人次參觀，促成商機8,500萬美元。

首度於日本辦理的臺灣形象展以「智慧永續的生活願景」為主題，跳脫以往的展出模式，將生活中的食、衣、住、行、娛樂、醫療等融入場景，以情境的方式展出臺灣業者在數位轉型(DX)及綠色轉型(GX)的技術和產品，同時也帶來日人喜愛的臺灣小吃和伴手禮，計有135家臺灣企業共同參與。

期間參訪貴賓絡繹不絕，包括東京都知事小池百合子及多位日本眾議院議員，本展亦邀請日本多家大型集團，如SUBARU、YAMATO、NISSAN、丸紅商社、樂天、萬代、京王百貨、AEON、京瓷(Kyocera)等參觀洽談。

生產電動商用三輪車的蓋亞汽車，首次參展即吸引國際物流大廠、日本物流集團和知名百貨集團前來洽談，欲加速自家物流交通工具電動化的腳步；日本最大共享單車平台社長聽聞形象展中展示臺灣YouBike實車後，隨即蒞臨現場與YouBike交流；MIH的PROJECT X微型車吸引日本知名物流業者二度來訪體驗，表示此款車型符合以小車為主的日本市場。

智慧醫療專區參展企業亦在高齡及少子化的日本受矚目，對智慧醫療照護需求殷切。其中倍智醫電的肺部電腦斷層AI輔助判讀軟體，可協助提早發現肺癌，並輔助醫事人員節省七成的判讀時間，提高檢測率，展前即與丸紅商社接洽，展出後即簽下合作協議，將產品推廣至日本醫療院所。