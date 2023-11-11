海峽兩岸交流融合月今深圳啟動 兩岸各界人士2000餘人參加

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以「融合兩岸・共創未來」為主題的海峽兩岸交流融合月啟動儀式今天（11日）在深圳舉行，兩岸各界人士和青少年2000餘人參加，展開交流合作與融合發展。大陸國台辦副主任潘賢掌在致辭時表示，本次活動有數以千計的台灣民眾參加，再次彰顯要和平、要發展、要交流、要合作，是廣大台灣同胞的共同心聲。

大陸全國人大常委會副委員長鄭建邦，中共中央台辦、大陸國務院台辦副主任潘賢掌，大陸國家體育總局副局長李穎川，深圳市市長覃偉中，台灣兩岸和平發展基金會執行長連勝武，基隆市市長謝國樑等出席啟動儀式。

潘賢掌表示，大陸將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續促進兩岸經濟社會文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，為台灣青年來大陸交流、學習、就業、創業不斷創造更好條件，提供更多機遇和幫助。兩岸同胞要攜手同心，堅持「九二共識」，堅決反對「台獨」，維護台海和平，破除兩岸關係和平發展道路上的阻礙，共創中華民族偉大復興的光明未來。

連勝武致辭時表示，兩岸同胞有著共同的歷史記憶、文化傳承和語言信仰習慣，多一分溝通，就能減少一分誤會；多一些交流，就能消弭一些隔閡。希望在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，加強兩岸互動，重新步入交流合作的正軌，推進兩岸經貿合作與文化交流，促進兩岸關係和平發展。

海峽兩岸交融月由大陸國務院台辦海峽兩岸交流中心與台灣兩岸和平發展基金會共同主辦，從10月下旬持續到11月下旬，分經濟、文化、體育、青年、基層、媒體六大類，舉辦30餘項系列交流活動，旨在加強兩岸民眾特別是青少年互動，共同促進兩岸交流融合。

與此同時，第四屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽今天上午在深圳市南山區8個球場開賽。本屆賽事將持續至18日，共設大學組、U18組、U15組和U12組4個組別，32支隊伍（大陸隊伍20支、台灣隊伍12支）將進行80場比賽。賽事期間將開展「選手之夜」、參訪交流、觀看無人機表演等形式多樣的交流活動。

對於本次比賽，海峽兩岸棒球交流合作委員會執行長徐勇充滿期待，他表示：「第四屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽讓兩岸學生相聚相識、意義重大，為兩岸學生搭建更好的平台，希望他們通過這次比賽成為好球友、好夥伴、好兄弟。」