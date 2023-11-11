遠東巨城點亮耶誕樹 預告周年慶壓軸登場

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Big City遠東巨城購物中心11日晚間舉行年度耶誕樹點燈儀式，15米高的耶誕樹結合時尚與童趣大玩燈光效果，銀白色的LED流蘇燈幕搭配金黃色流星燈飾交互閃耀美不勝收，漫天燈海充滿溫暖耶誕氛圍，也為2023全台最壓軸周年慶搶先暖身。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳指出，巨城深耕藝文教育，自開幕以來攜手各界舉辦逾3600場各式活動、受惠單位遍及全台，善用各項優勢致力為社會注入正能量，為兒少教育與在地母語音樂持續投入資源、實踐企業社會責任。

包括贊助每3年各100萬元教育基金予原聲國際學院以及新竹女中，提供原鄉孩童完整的學習環境與教育資源在音樂薰陶下適才成長，亦鼓勵成績優異的新竹女中儀隊學生，努力練習、勇敢逐夢，讓儀隊能無憂地征戰比賽並至偏鄉服務。

她說，與此同時，巨城擔任推手，將在地藝術表演隊伍推向世界舞台，來自新竹的全球頂尖國際街舞大賽常勝軍KGB舞團，以及成軍12年拿下多座國際冠軍的苗栗縣後龍國小扯鈴隊，都在巨城長期的經費贊助下，振翅飛往世界各個角落獲得無數榮耀。

李靜芳說，巨城建構1個世代交流、文化傳承的平台，提供年輕學子們展現自我的舞台，讓消費者到巨城不只是購物，更能在巨城享受到國際級的專業表演。

她指出，巨城超強招商力與執行力有目共睹，2023年初起至今完成近1500坪的改裝工程、引進眾多桃竹苗獨家話題品牌、維持約25 ％換櫃率，創造營運用心、廠商有信心、消費者開心的三贏局面。

今晚耶誕樹亮燈後，萬眾矚目的巨城周年慶也將於11月30日至12月11日盛大登場，每年精心網羅全台名店快閃，此次周年慶一樣帶給消費者滿滿驚喜，豐富多元的商品組合、周慶獨賣限定款、聯合特賣會祭出最殺優惠破盤價，搭配滿千送百、各式加碼贈、滿額抽豪華按摩椅、扣點抽iPhone新手機等強力促銷活動，及全檔期12天12款阿Mall兄妹來店禮，勢必帶動人潮再現新竹鄉親驚人的消費力。

李靜芳信心滿滿的表示，巨城12年來業績稱霸桃竹苗並屢攀高峰，在堅持高績效、體驗式行銷及商品多元等3大原則下，與廠商建立最佳夥伴關係，造就逾4成品牌業績居全台前3大，1至10月業績較去年同期成長近2成。

另，面對全球零售業態瞬息萬變，唯有不斷學習、累積動能與耐力才能因應變局，迎接全台壓軸周年慶，巨城已攜手廠商品牌做好備戰規畫，領頭揮起拚經濟的大旗，透過巨城FB、IG、APP總計逾110萬粉絲會員的強大數位宣傳力，巨城周年慶絕對精彩可期。