露營吃得到馬辣海陸鍋！訂房網攜野奢莊園獨家1泊3食開賣

亞洲訂房網「AsiaYo」今年秋冬首度與全新開幕的「丹內‧丹內野奢莊園」獨家合作，推出微星號露營車、法式星空屋、北歐HOLA露營車、北美Rodeo驛馬露營車、英倫UN威爾斯露營車等各種奢華露營套裝，並創下國內首例將露營餐食與知名的馬辣集團聯名合作，推出1泊3食季節限定的旅遊組合，讓旅人享受旅程美景時又能品嘗馬辣創意料理。 「丹內‧丹內野奢莊園」位於於台北近郊貢寮山林的一處野奢露營區，今年4月才全新開幕，這座莊園秉持生態永續及藝術精神創造，是目前全台最大且尚未全面開發的野奢度假園區，擁有豐富多樣性的生態系統，超越許多人對於露營的想像。 一踏進莊園內，便被週遭環繞的茂密樹木和清新的空氣所包圍，而園方強調藝術帶給人心靈的洗滌，因此邀請台灣知名藝術家楊英風、朱銘、楊柏林、林鴻文、林敏毅、莊普、劉丁讚、林鴻文等作品進駐；營區內也提供多項體驗活動，讓大小朋友能玩。 在這裡也可選擇不同風格的浪漫星空屋或露營車體驗。全區主推3大房型，法式星空屋、北歐HOLA露營車，接下來12月還有即將登場的微星號露營車。其中，最受網美們關注的為法式星空屋，採用半透明球型的結構，搭配經典法式軟裝設計，讓寢區空間充滿優雅與浪漫的氛圍，不管在入住體驗或美照拍攝都十分有話題性。 秋冬之際，跟露營最搭配的餐食便是火鍋，AsiaYo攜手台灣麻辣火鍋指標名店的「馬辣集團」聯名推出露營餐食，麻辣湯底以四川、雲南上等辛香料8小時炒製熬煮，麻、辣、鮮、香，香氣獨具。此外更推出露營界革命性料理新品「新馬辣小小鍋火鍋湯底膠囊-川味麻辣」，只要1顆膠囊，加入適量開水稀釋，立刻搖身一變成為個人麻辣鍋，或是當作水餃、拌麵的辣味醬汁，主打方便攜帶、快速料理，適合小資自煮和喜愛輕便露營的旅人。 即日起透過AsiaYo下訂獨家「丹內‧丹內野奢莊園」1泊3食季節限定專案，即可享用丹內主廚研發的馬辣聯名創意料理，方案包含迎賓點心、馬辣聯名海陸雙拼火鍋晚餐、精緻早餐，每人4999元起；平日預訂再享星空屋不加價，現省2000元。預訂此專案再加碼贈送2位6歲以下孩童免費入住，並附贈價值1000元的丹內禮包，內含品牌保冷袋、丹內玩偶、兒童好禮等。 AsiaYo行銷長游棨元表示：「2022年疫情國際尚未解封前，我們首度投入了露營產品的開發，一年內業績成長了約400%，也讓我們成為目前全台最多元露營選擇的平台，可見市場有極大的前瞻性。其中不用自帶任何裝備的奢華露營最受消費者喜愛，免除了許多風吹日曬的辛苦，目前是台灣旅遊市場一種主流玩法。目前國門開放，我們也期待透過AsiaYo多國的語言客服等優化服務，讓外國人能夠用不一樣的玩法來台灣深度旅遊。」