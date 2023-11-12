生活就是修行 慈悲不需要但書

想像一下，如果我們跑去告訴別人：「我真的很想幫助你，『但是』首先你的行為要檢點一點，還有，如果可以的話，最好對我好一點，那麼，我相信我一定可以幫你一個大忙的。」情況會是如何？ 或許我們不會真的這樣大剌剌說出來，甚至可能沒察覺自己有這樣的想法，不過，有時我們心裡的確會有這種「但書」。這是我們開展慈悲心時的迷惑之處，我們想要幫助人，但是心裡又設定好條件，希望別人達到你的要求。這就好像要跟慈善機構申請急難救助，卻還得符合厚達數頁的救助條件，另外還要簽名承諾遵守一大堆附帶責任條款，最後才能核發救濟金。這樣的事，絕對不是我們此處所說的慈悲心。

慈悲心是由「接納」開始的，它是要「握手交朋友」，而不是要簽「婚前協議書」。當我們與人相遇，建立了聯繫之後，就讓友誼繼續，其他的細節我們自己搞定。

面對現實生活的挑戰

把「但書」丟一邊去，接納別人的原貌，我們將會找到一個有智慧的方法，和人們的心與情緒相連，而真正對他們有所助益。這時候，我們的慈悲心是真實的，而不是做作出來的，它也不會有所偏頗，不會只對某些人付出，對某些人有所保留。一旦這利他之心逐漸浸滿我們的生命，我們的修行與生活便開始有了交集，最後終將合而為一。之後，所謂的修行之道與日常生活之間，就根本沒有分別了。鄰居見到你，不會覺得你是個有宗教色彩的人，更不會覺得你是個「修行者」，你在他們眼中不會是一個超凡脫俗的隱士或僧侶，只是一個好鄰居。生活與心靈的修持如果能這樣揉合在一起，生活中每一天遇到的每一件事，都會是修行的一部分。沒有任何事需要被排除在外。

不過，如果生活與修行已經沒有明顯的分野，我們怎麼樣才能知道自己是不是真的在修行呢？我們住在舒舒服服的房子裡，周遭圍繞著家人、孩子、小狗、小貓，院子裡還有小鴿子，一切都跟我們開始修行以前沒兩樣。看看寺院裡的僧人，他們住在與世隔離的環境裡，每天照表操課，時時有戒律規章提醒他們修行，清清楚楚，毫不馬虎，而我們卻不是如此。那麼，我們的戒律是什麼呢？ 就是過去所培養的覺察力與覺性。作為一位在生活中修行的「居士」，與一般生活方式不同的是，我們為心靈加裝了「自律」的配備。 所以「是否真的在修行？」這是我們每個人必須回答自己的問題。

早上起床，發現冰箱裡的牛奶喝完了；沒有牛奶泡咖啡，外面又在下雨，而且車子沒油了。你的孩子頭上帶著耳機，不管你說什麼，他都完全不理你。在這個時候，看著你的心，你的平靜還在嗎？ 你的慈悲呢？ 不必擔心沒有人提醒你修行，生活本身隨處都會提醒你。

在生活中修行，我們比棄世隱居的修行者有更多機會面對現實世界的挑戰。在初期階段所做的一切心靈修持，都是為了面對這些挑戰做準備，讓我們得以把心靈修持融入世間的所作所為。例如，以前我們會做情緒的禪修練習，我們靜靜坐著，然後邀請憤怒或嫉妒到來，讓我們可以觀察它，禪修它。的確，這樣的練習非常重要，但這還只是有如軍中的野戰訓練或作戰演習，雖然能讓我們學會認出情緒，禪修情緒的基本技巧和策略，但我們還是身處於「非交戰區」，敵人的砲火還離我們很遠。我們躲在自己小小的繭裡面，很安全。但是，最終我們還是得從掩體裡面走出來，測試自己的能耐，看看自己到底學了多少；我們必須走進毫無掩蔽之處，冒險接受真實的憤怒、真實的嫉妒、真實欲望的考驗，該是脫離「實習生」身分的時候了，該是脫下「佛法軍校生」制服的時候了，走入自己的生活中，有如走入羅馬的圓形競技場，我們成為一位戰士，為了贏得自由而戰。