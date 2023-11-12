14檔三增加持 買盤聚焦

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14檔三增題材股

台股10日雖終結連七日上漲，但受惠美科技股強彈，投資專家看好短線多頭攻勢再起。具體的選股策略，可篩選三大法人買超動能轉強、第三季EPS正成長、10月營收優於去年同期的優質個股，包括宏捷科、優群、美律等14檔，具備三增題材助攻，有利股價續航表態。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，上市櫃10月營收揭曉，加上第三季財報進入最後公布期間，市場聚焦重心鎖定基本面及未來展望兩大方向，預料以強勢股與跌深反彈股表現空間較大，並關注聯準會升息循環到頂後，美元需求趨緩，美元短線拉回，有利外資買盤回籠。

盤面上符合三大法人積極加碼、第三季EPS呈現季增，且10月營收較去年同期成長，籌碼、業績、展望皆釋出正面訊號的個股，共有宏捷科、優群、美律、中興電、中砂、旺矽、雙鴻、零壹、創見、聯成、勤誠、華泰、健鼎、群電等14檔，預料將是短多買盤卡位指標。

中信投顧分析，宏捷科受惠客戶庫存回歸正常，在傳統旺季下，訂單逐漸從補庫存急單轉變為較為穩定訂單，帶動第三季產能利用率提升至50％～55％，毛利率增加至24.66％，大幅優於預期，EPS 0.63元。預估中系、美系客戶訂單在農曆年前維持穩定，第四季營收將持續成長。

伺服器機殼廠勤誠10月營收11.24億元，較去年同期大增42.95％，出貨力道強勁，且公司法說釋出美系、中系客戶對AI高階產品需求樂觀，第四季預料將是全年業績高峰，全年營收、獲利力拚維持去年高檔水準，目前訂單能見度已達明年首季。

健鼎第三季營運繳出亮眼成績，每股賺進4.07元，主要受到傳統旺季來臨，挹注高毛利率的手機及SSD 出貨順暢，同時，客戶庫存調整告一個段落，開始回補庫存。在記憶體方面，由於三大廠減產，客戶預期下半年報價起漲，拉貨意願轉趨積極。

而汽車板因終端庫存調整告一段落，以及客戶新料號開始出貨，整體市況呈現好轉。伺服器板則是伺服器新平台拉貨持續回溫。在三大產品線成長帶動下，營收呈現季增20.79％，重返成長軌道。

（相關新聞見A3）