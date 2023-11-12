APEC宣言曝光 建構貿易衝突解方

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APEC重點議程

2023年APEC經濟領袖周即將登場，台積電創辦人張忠謀第七度擔任代表出席，其演說內容備受關注，預料將觸及當前科技產業的核心半導體領域，並凸顯台灣在全球經貿的重要地位。而今年大會草擬的宣言內容，將承諾建構完整貿易衝突的解決機制，並致力保持市場開放和解決供應鏈中斷的問題。

今年APEC由美國主辦，經濟領袖周將於美國時間11～17日在舊金山舉行，中美兩強領袖面對面的習拜會備受矚目外，17日召開的經濟領袖會議則是另一場重頭戲，我方經濟領袖代表張忠謀將與各國領袖一起開會並發言，大會也會決議今年的共同宣言內容。

據了解，本屆經濟領袖周主題是「為全人類創造韌性及永續的未來」，為APEC及其21個成員經濟體的共同願景，確保「連結」、「創新」及「包容」的亞太地區。與此同時，舊金山金門宣言（Golden Gate Declaration）也以此定調，APEC會員國須駕馭科技和經濟發展，持續釋放區域的潛能及多元性，並減輕氣候變遷的負面影響，適應新的氣候型態。

至於大會宣言的內容，今年受中美僵局及地緣政治衝突影響，遲遲無法敲定。但大致方向是，將確認以規則為基礎的多邊貿易體系至關重要。以WTO為核心持續推動區域成長，並繼續WTO改革以提升其功能，包含討論構建一個完整且更具功能的貿易衝突解決機制。

除此，主要內容還包括持續營造公平競爭環境，營造良好的貿易投資環境；致力於保持市場開放和解決供應鏈中斷問題，包含協助企業建立安全、彈性、可持續性及開放的供應鏈，從而創建一個可預測、有競爭力和數位互聯的亞太地區等。

府院高層強調，今年APEC亮點是歸納出各國永續、創新做法以及數位發展，達到貿易上的包容性，為明年世界貿易組織（WTO）會議鋪路。期待從APEC中吸取其他國家做法，拉近距離。

至於另一備受關注的部長級年會，訂於14～15日舉行，我方由行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中，以及國發會主委龔明鑫出任代表，將聚焦在台灣對永續、創新以及數位方面的作為。

（相關新聞見A2）