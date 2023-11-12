富邦金法說 股債投資方向受矚目

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富邦金控將在11月17日舉行法人說明會。由於前十月獲利718億元，是首家累積獲利突破700億元大關的金控公司，旗下子公司中富邦人壽的股債投資新方向，以及對美國聯準會（Fed）升息進程的觀察等，均為市場法人關注的焦點。

富邦金今年獲利擺脫去年防疫險的陰影，整體獲利動能逐季轉強，富邦人壽因避險考量持續買進國內債券ETF基金，10月美國10年期公債殖利率飆升下，引起長債價格大跌，是否影響其未來步局頗受矚目。另外，美國雖年底可能不升息，但最後一次升息和開始降息的時點仍眾說紛紜，富邦人壽對此的看法也是觀察的另一重點。

北富銀今年放款動能強、財管市場成長，加上好市多聯名卡助陣，利息淨收益年成長8％，財富管理市場手續費年成長超過4成；信用卡10月份有效卡數達529萬張，年成長超過6成，單月簽帳金額首次突破500億，累積簽帳金額年增36％。北富銀10月稅後純益19.4億元，累積獲利221.79億元，均寫歷史新高，未來信用卡策略與存放款結構調整，同樣是法人關心的焦點之一。

富邦金控10月單月獲利以40.47億元落後國泰金和中信金，不過累計獲利與每股盈餘仍居首位。富邦金累計前十月稅後純益718.29億元，每股盈餘5.25元，其中北富銀10月與累計獲利均創下歷史同期新高。