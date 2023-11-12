APEC習拜會展望：是相見歡，還是鴻門宴？

亞太經濟合作會議（APEC），已經好久沒有像今年在舊金山舉行的經濟領袖會議（11月15～17日）這麼備受矚目了，將在會議期間舉行的中美元首會談正是最大的關鍵。

由於過去一個月以巴戰爭突如其來，為世局添亂，世人自然期待美國總統拜登與中國國家主席習近平「見面三分情」，不僅緩和彼此的緊張關係，還能攜手化解當今亂局。但另方面，由於今年以來美國對大陸科技制裁不斷，兩國拉鋸激烈，世人也擔心二度「習拜會」會演變成一場美式鴻門宴。

APEC現有21個成員經濟體，此次峰會前夕的國際政治氛圍，其實相當肅殺。玻利維亞在10月底宣布與以色列斷交，並譴責其在加薩走廊犯下「危害人類罪」，智利和哥倫比亞也召回駐以色列大使，以表達最嚴正的抗議。除了智利是APEC成員，在太平洋的此岸，與烏克蘭交戰中的俄羅斯總統普丁，不可能前往舊金山參加會議。伊斯蘭教成員國的印尼、馬來西亞、汶萊，如果元首親自出席，並與挺以色列的拜登同框，可能引發民間支持穆斯林同胞的不滿。此外，香港特首李家超雖然收到APEC與會邀請，但以公忙為由，改派港府財政司長陳茂波代表出席，也引起不少議論。李家超因2020年負責將新版國安法付諸施行，被美國列入制裁名單。

換言之，以哈衝突導致APEC成員對以色列的態度兩極，由於美國從白宮到國會都無條件支持以色列，對於其他成員的國家領導人來說，親自出席參加美國主辦的APEC峰會，將會有各自不同的政治考量。也因此，如果沒有「習拜會」，對於美國來說，將會是外交上的重大挫敗。正由於峰會辦在國境之內，拜登若不能在國人面前展現世界首強之氣勢，會更不利於他一年後的大選勝算。

就此觀之，雖然中共外長王毅在10月底造訪華府時曾說：「通往舊金山的路，並不是一馬平川，也不是自動駕駛。」但畢竟「習拜會」的意義，是政治大於經濟，更何況此時的美中兩國各有所需；如果能夠談到各有所得，後續的大國關係發展，也將因為雙方領導人重新互動，可望進入「聽其言，觀其行」的新階段。

在科技冷戰和以哈戰爭的背景之下，美國希望的是：中國大陸在國際場域能夠發揮影響力，斡旋俄烏戰爭的止戰媾和，維穩朝鮮半島的軍事形勢，為明年大選營造出「歐洲休兵，亞太無事」的大環境，進而助拜登順利連任。中國希望的是：美方科技制裁的部分解禁，避免新冷戰的擴大和升級，並促成經濟復甦與金融市場的穩定，亦即「穩定壓倒一切」。

也就是說，就短期的一年（2024年）而言，拜登的確可能為求在明年11月勝選，而鬆綁對大陸的若干禁令，以免陷於制裁和反制裁的泥淖而不能自拔；而中國也可能為了確保經濟復甦和金融穩定，而在調停國際戰事上扮演更積極的角色。但這種兩利的樂觀情境，也可能不會在拜習二會發生。

由於世局的內外在變數實在太多，一年過後，就中期（2024年到2028年）而言，美國基於鞏固霸權的優先考量，與中國的互不信任態勢終究不會改變，對中國無限施壓的科技冷戰也不會結束；而中國大陸則將持續發展一帶一路的經濟，賡續經營全球南方國家的經貿關係，協助進行產業升級。

此外，由於中國大陸和俄羅斯的產業結構高度互補，吸引大陸企業前往投資和經營龐大的內需市場，是俄羅斯所需，雙方在石油、天然氣、科技交流、以及遠東地區建立全面協作關係，也有利於中國大陸的中長期經濟發展。

就長期而言，習近平身為中國國家主席已進入第三個五年任期，到2027年10月的二十一大，無論由他再延任或由新的領導人上位，中共的重大政策仍會有其具延續性，產業的轉型升級，特別是發展出能夠帶動國家經濟再次躍升的產業動能，影響的將不只是政權的穩定，還有全民脫貧後邁向小康家庭的世紀新願景。反觀美國，2024年和2028年兩個大選年，會選出怎麼樣的總統，仍充滿政治風險和不確定性。面對美國社會問題層出不窮、國債突破33兆美元，債台高築的聯邦政府難以提出對策，就算有應變之道，也可能因為政黨輪替而導致政策無法延續。