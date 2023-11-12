雙11交鋒 百貨業績尬贏電商

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已發展成年度消費重頭戲的「雙11」活動，11日進入此波最高峰，電商衝刺第二波折扣用力促銷，國銀初步掌握的訊息顯示，今年這一波檔期電商網購的信用卡簽帳金額，較上年出現雙位數成長，更值得注意的是，線下的百貨公司實體購物表現更佳，連鎖百貨業者接力舉辦的周年慶活動，業績一路飆升，簽帳成長率均有雙位數，比電商表現的更顯眼。

雙11檔期已成為第四季消費的代表性期間，為掌握此一年關前最重要的消費潮，包括兆豐銀、台新銀、北富銀、一銀、合庫銀等業者，均提供優惠回饋並與業者結合促銷。業者分析，配合具有足夠吸引力的折扣優惠，國人養成雙11檔期集中火力消費的習慣，相較於去年，預估今年雙11簽帳金額會有雙位數的成長。

兆豐銀預計，今年雙11檔期網購較去年成長約1成，雖然隨著疫情紅利退燒，民眾消費型態轉移至旅遊與外食，但因疫情期間消費者養成網購商品的習慣，大型網購檔期仍具消費成長的力道，簽帳金額持續成長。

年底前除了已在台灣生根的雙11檔期，還有黑色星期五、耶誕節促銷等不同國家和區域的消費熱季，個別電商業者也會配合推出優惠，隨著出國旅遊人數的增加，海外信用卡簽單也是銀行視的新消費類別，兆豐銀同樣預期海外網購可較去年成長約1成。

值得注意的是，銀行觀察到線下消費實力有明顯提升跡象，網購消費並非一枝獨秀，這一股由百貨業者發起周年氣帶動的消費熱，今年營業額非常亮眼，經濟部完成的9月統計顯示營業額達356億元、年增11.3％，國銀認為10月的表現還要更上一層，並連結到雙11檔期持續帶動消費氣氛，讓前兩年因疫情影響的線下消費陰霾一掃而空，實體商店購物曾廠甚至超越網路上的交易。

銀行消費部門主管普遍認為，今年百貨周年慶檔期的信用卡簽帳金額，約可年增2成，信用卡簽帳統計可觀察到，疫情降溫以來，實體通路消費愈來愈受歡迎，配合百貨周年慶祭出折扣與回饋，簽帳金額成長幅度較雙11檔期的網購更為顯著。線上線下一起滾動發展，預估11月整體信用卡刷卡金額有望突破3,500億元，創歷史同期新高紀錄。