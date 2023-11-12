國際客回流 雙北飯店 2023住房價量齊揚

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雙北指標觀光飯店2023年住房表現

疫後經濟活動明顯復甦，國際商務會議、展覽與獎勵旅遊市場回溫並顯著成長，由於來台旅行國際客回流，旅行業亦積極開團推廣國內旅遊，入住都會觀光飯店的國人增加，推升雙北指標型國際觀光飯店2023全年「平均住房率」，年增13～25個百分點，「平均房價」則成長近14％～86％。業者預估，2024年住房業績將全面超越新冠疫情爆發的2019年。

觀光餐旅業受疫情影響最嚴重，以接待國際客為主的雙北國際觀光飯店，因位在「海嘯第一排」受創更深，成為觀察景氣復甦的重要指標。隨著國際市場回溫，雙北「海景第一排」飯店最壞時間雖已過，但缺人缺工及陸續有國際品牌新軍加入市場營運，成為業者新挑戰。

據本報調查，雙北指標型觀光飯店2024年平均房價成長最多的前三名，分別為：國泰飯店觀光事業旗下台北慕軒飯店年增86.2％、全年平房價6,149元；台北花園大飯店年均房價4,600元、年增64％。以及寒舍艾美酒店9,400元、年增50％。

同一期間雙北年均房價超過6,000元的飯店，還有台北君悅、寒舍艾美、台北艾麗、台北遠東香格里拉、慕軒、台北晶華、國泰萬怡及台北萬豪與美福。

至於客房平均產值前五名業者，依序分別是：寒舍艾美7,115元、台北君悅5,250元、台北萬豪酒店5,200元、台北艾麗5,040元，以及慕軒飯店4,919元。以占比看，顯示台北市信義區仍是觀光飯店客房產值最高地區。

值得留意的是，台北漢來大飯店自10月7日起試營運，引起國旅客層關注好奇前往入住體驗並享受餐飲美食，受惠鄰南港展覽館地利之便，亦成功吸引國際會展商務旅客、醫學團體訂房入住，預估到今年底止平均住房率可達6成，平均房價約落在6,800元左右，成績亮眼。