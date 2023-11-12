何立峰、葉倫會談達共識 中美定期溝通避免誤解

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何葉會達成共識與關切議題

國際社會高度關注的中美元首「習拜會」即將登場，此前兩國互動也持續加溫。正在美國訪問的中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財長葉倫，近日舉行多次會談，雙方並達成經濟不脫鉤，一同努力應對經濟增長等共同挑戰，以及雙方定期溝通以管控分歧等共識。

中國國家主席習近平將出席15日在舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，並於此期間，與美國總統拜登會面，兩人上次是在去年11月印尼峇里島舉行20國集團（G20）首腦峰會時。習拜會登場前，何立峰應邀於8日～12日訪美。

何立峰在本次與葉倫累計會談時間達十個小時。雙方達成幾項重要共識，包括加強溝通，管控分歧，雙方牽頭人定期直接溝通，避免誤解意外導致摩擦升級。此外，中美不尋求經濟脫鉤，並努力應對共同挑戰，包括經濟增長、金融穩定和監管。

此外，何立峰也向葉倫提到美國對中國的投資限制、打壓制裁、出口管制、加徵關稅等問題。

面對媒體詢問「中美經貿關係是否出現轉捩點」，廖岷表示，中美經濟關係根植於雙方的共同利益。中美之間的互利合作動力強勁、空間廣闊，但前提是平等和相互尊重。他說，「雙方的正當關切應得到妥善回應，只有如此，中美經貿關係才能真正行穩致遠」。

廖岷還說，任何國家構建對外經濟關係中，都需要平衡發展和安全兩大目標。但市場化原則下企業選擇的多元化，與以「國家安全」為由、進行的「去風險」本質不同。希望美中相向而行，為維護和發展兩國經濟關係創造必要條件，共同造福兩國企業。

至於外界關注習拜會議題，綜合外媒報導，美國資深官員表示，雙方將討論所有戰略議題，除美中關係、經貿、俄烏戰爭與以哈衝突等全球議題，拜登也將談到人權、兩岸、南海和經濟公平競爭等兩國意見分歧議題。拜登並將會向習近平重申美國的對台政策立場，並呼籲中方不要介入台灣及美國的總統大選。