台科技三巨頭 APEC提數位建言

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

APEC經濟領袖會議舉行期間，各會員國密集交手過招的同時，也是企業尋求合作的最佳時機。宏碁、台哥大、廣達三大企業將代表台灣業界，出席APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC），此一陣容堪稱所有會員裡最懂科技的代表團，三企業的代表將於美國時間16日向經濟領袖提出數位建言，為台灣發聲。

APEC於1995年成立ABAC，21個經濟體領袖每年各任命三名企業代表參與，台灣今年由宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵出任代表。