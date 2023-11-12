雙王報喜 電子鏈躍盤面主流

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雙王報喜 五大受惠產業鏈

台積電、聯發科「雙王」10月營收同步繳出亮眼成績，振奮市場信心，法人指出，由此可看見AI需求大爆發，以及智慧機市場復甦，分別挾帶未來成長趨勢，與終端庫存去化近尾聲利多題材，扮演科技股雙成長動能，相關電子供應鏈料將成為台股盤面的新主流。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，美國政府提前實施對中國AI禁令，全球AI指標輝達股價僅回檔兩天，代表AI晶片仍供不應求，且輝達將推出中國特供AI晶片，也化解短線利空訊息，有助於台灣AI指標股重掌多頭令旗。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台積電法說展望樂觀，第四季業績季增超過1成，顯示AI需求仍強、庫存持續改善，10月營收更是「用數字說話」，一舉繳出歷史新高成績，可望為市場多頭注入強心針，在台積電登高一呼之下，預料低基期AI股，或是展望強勢的高價股，包括上游IC設計至下游零組件廠，都有機會雨露均霑，重新吸納資金進駐。

同樣釋出正向展望及成績單的聯發科，10日股價雖拉回整理，未能站穩900元整數大關，但在10月營收站上今年次高，轉為年、月雙增，顯示營運動能已有明顯復甦跡象，帶旺手機鏈表現。

法人分析，目前手機CPU全球銷售前五大以聯發科市占38％居冠、高通30％、蘋果15％、中國紫光展銳11％、三星5％。由於非蘋手機低迷數年，基期已處於低檔，預料將藉由AI新手機營造換機潮，上演「絕地大反攻」。

而聯發科發布CPU天璣9300，採用創新「全大核架構設計」，實現更高效能、低功耗，滿足終端生成式AI應用，挾帶市占優勢，預計受惠程度最高，第四季財測營收季增雙位數。

本國大型投顧法人指出，智慧手機需求持續提升，主要動能來自大陸需求回溫，且中系智慧手機代工廠採取更積極海外市場策略，目前聯發科第三季庫存天數已由115天下降至90天，預料未來數季將持續降低。短期而言，智慧型手機SoC供應商將受惠。