神山登峰 台股萬七在望

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「護國神山」台積電10月營收登頂，超乎市場預期，台積電ADR狂飆6.35％，台指期夜盤大漲287點，領先站上萬七大關，呈現大幅正價差，有利大盤13日上演補漲行情。

台股10日雖終結連七紅，失守半年線關卡，多頭呈現觀望氛圍。不過，受惠台積電10月營收暴衝，帶旺台指期夜盤及台積電ADR漲勢，法人普遍看好台積電13日股價將展現「權王風範」，領軍推升加權指數往「萬七」整數關卡邁進，成交量能可望同步放大。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，台積電ADR表現為大盤多頭續航關鍵，觀察10月18日台積電法說後，台積電ADR次日即攻上波段高點，而10月營收公布，繳出亮眼成績單，推升台積電ADR持續向上，預料指數將強勢上漲。

整體來看，大盤上周呈現反彈走勢時，成交量有微幅增加的情況，顯示市場氣氛漸趨樂觀，多方力量可望延續，隨著大型重量級電子股營收題材點火，有利盤勢繼續上攻，短多格局有機會朝向中多發展。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，先前市場擔憂Fed主席鮑爾偏鷹言論，導致美股拉回整理，但在台積電ADR狂飆之下，美科技股強勢走揚，對大盤上攻力道也會有加持效果，預料台股中期反彈格局仍將持續，建議聚焦產業正值景氣復甦、趨勢向上的記憶體、IC設計等族群。