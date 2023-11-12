車用半導體 台廠大啖SDV商機

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軟體定義汽車（SDV）成為新趨勢，未來汽車商業模式將轉向數據和服務為主。以恩智浦（NXP）S32平台為例，在整合式架構中，車廠不再像過去多找Tier 1供應商洽談規格，而是與晶片商討論整車架構，協調軟體發展；台廠中則以瑞昱的ARM架構最受矚目，自行設計交換器晶片CPU，車用乙太網業務成長速度將高於公司平均成長率，RISC-V矽智財廠晶心科，積極耕耘車載五大領域，預計每年推出2個車規CPU IP。

恩智浦的S32平台不僅提供晶片，更包含軟體和解決方案，長期有利鞏固策略夥伴關係。也讓台廠IC設計業者將有機會直接打入品牌車廠供應鏈，分食以往Tier1壟斷的市場大餅。

其中瑞昱交換器晶片IP採ARM架構，再自行設計CPU。管理階層指出，車用乙太網業務成長速度高於公司平均成長率，且成長性可延續至2024～2025年；瑞昱車用乙太網產品主要往寬頻、高性能、低功耗、低延遲方向開發，產品可應用在時間敏感功能上，並支持多樣介面與安全需求。

在SDV時代下，汽車所有系統都會連結到雲端，車廠也會透過感測器大量搜集數據、整合資訊，以提供消費者更好的服務。

法人分析，每年乘用車銷量約8～9千萬台，其中在電動車上乙太網滲透率為100％，在燃油車方面，只要具備L1自駕功能便會使用車用乙太網，未來超過一半的新車款都會有車用乙太網路。

瑞昱跨足車用領域，已有OEM及Tier1車廠認可瑞昱為優質汽車晶片解決供應商，車用乙太網技術能力足以與Broadcom及Marvell等大廠旗鼓相當。