挾三大題材 生技股搶紅包行情

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搶攻紅包行情的生技股

2023年步入尾聲之際，生技股挾著第四季的旺季效應、前三季財報亮麗和藥證等三大題材，再度吸引資金進駐，重掌多頭大旗，包括保瑞、美時、麗豐-KY、長聖、生達、科妍、合一、聯合、杏輝等生技公司，有機會搶先攻一波紅包行情。

逐漸成為台股主流之一的生技股，至少15家企業前三季獲利超過半個股本，保瑞更以EPS 24.63元穩坐獲利王；麗豐EPS 9.25元，也賺贏去年全年。晶碩、美時分別達15.31、14.19元。

另外，精華 、生展、亨泰光、達爾膚、鐿鈦、葡萄王、杏昌、大江、醫揚、生泰、邦特的每股稅後純益，都自5元起跳，法人預期，尚未公布財報的大學光、軒郁、泰博也有不錯的表現。

其中杏輝前三季EPS 1.58元，創下2014年以來的年度新高紀錄，受惠第四季醫藥傳統旺季，加上大陸子公司杏輝天力狀況已落底，獲利有機會重回季增，法人看好公司每股盈餘可望超過2元，有機會挑戰歷史新高。

科妍在關節腔注射劑、皮下填補劑、防沾黏產品三大主力產品的滲透率，均逐步走高，前三季EPS 2.08元，更接近去年全年的2.14元。隨著海外新獲許可證堆疊，中國膀胱灌注液最快明年第三季取證，預期明年仍將延續高成長力道。

聯合繼前三季EPS以3.14元交出歷史年度新高後，由於第四季為人工關節手術旺季，在12月進入假期前，整體置換關節的需求較高，帶10月營收來到4.07億元、創下新高紀錄。